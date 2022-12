Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 5 a 9 de dezembro de 2022

Mais uma semana chegou e surpresas podem movimentar o fim de dezembro de 2022! Aqui você confere o horóscopo semanal, com previsões para todos os signos do zodíaco.

Confira tudo o que pode rolar de 5 a 9 de dezembro de 2022:

Áries

Você deve prestar atenção no seu desempenho no trabalho e deixar de lado a preguiça. Hora de não ser tão impulsivo, pois serão dias de energias fortes e finalizações, então seja paciente e tolerante.

A boa sorte e o dinheiro chegarão sem problemas, mas você deve aprender a controlar seus gastos. Você continuará muito apaixonado por seu parceiro atual e, se estiver sem alguém, surgirá uma pessoa compatível com você que pode ser do signo de Terra.

Continue com sua rotina de exercícios e cuide mais da saúde para ter mais energia e aproveitar.

Touro

A fortuna e o amor entrarão em sua vida e você terá que ser mais forte e mais inteligente no que faz com seu trabalho; sua recompensa virá.

Não fique chateado e lembre-se que o importante é que seu signo entregue melhor desempenho. No amor, você deve pensar mais do que duas vezes sobre o que tem com seu parceiro para evitar complicações sentimentais.

Oportunidade de casamento ou novo passo no relacionamento, então prepare-se. Seu ponto fraco é o estômago e o intestino, aprenda a comer melhor e evite o álcool.

Gêmeos

Você deve ter força e coragem; não pare, a sorte entrará em sua vida nestes dias. É hora de ser alguém na vida e esforçar -se para melhorar em todos os sentidos.

Não se sabote e confie em você. Hora de ser mais aventureiro e arriscar positivamente: muitos começam a viver 100% em todos os sentidos.

Serão dias de muito trabalho e planos; prepare-se para tudo o que for pedido. No amor, você continuará sem saber o que quer para sua vida, então conhecerá novos amores, mas sem compromisso sério.

Cuidado com suas emoções confusas, você não saberá se deve sair ou ficar em algum lugar ou com uma pessoa. Reflita.

Câncer

É hora de organizar documentos, pois você precisará deles no futuro; é hora de se libertar das energias tóxicas. Você vai aceitar a sua vida e se tornará mais autêntico.

Evite tentar mudar as pessoas ao seu redor e aprenda a conviver com elas como elas são; Você verá que a felicidade virá sem limites.

Será uma semana de muita pendência e provas. Um amor entrará em sua vida nestes dias, abra a porta para a possibilidade de ter um relacionamento amoroso novamente.

Leão

Mudanças radicais virão em sua vida para melhorar; é hora de amadurecer e deixar de lado amigos que só procuram sua companhia por puro interesse.

Felicidade e o amor verdadeiro podem chegar. Procure manter pessoas sinceras em sua vida. Você terá libertação e dará um passo para o seu futuro; deixe os medos para trás .

Um novo projeto ou emprego no qual receberá uma compensação financeira. Uma viagem. Tenha cuidado com fofocas .

Virgem

Boa sorte e chance de receber dinheiro que não esperava. Você tem inimigos fortes ao seu redor, que estão escondidos em “pessoas boas”; aprenda a diferenciar quem é leal.

Não é hora de fugir de seus problemas; prefira enfrentá-los e tomar decisões para ser feliz. Você terá que fazer pagamentos atrasados e estabilizar suas finanças. Um amor proibido chegará até você.

Seus pontos fracos são enxaqueca e dores no pescoço, procure relaxar para evitar complicações em sua saúde.

Libra

Você vai brilhar mais do que nunca nestes dias porque a sorte estará do seu lado. Se atreva a mudar positivamente; procure um emprego melhor remunerado, aumente a autoestima e mude o visual.

Você não deve se sabotar pensando que a felicidade não é para você, é hora de crescer em todas as suas formas. O amor sincero entrará em sua vida e você não deve deixá-lo escapar.

Casais dão novos passos e podem começar uma família. Chance de receber um prêmio. Seu ponto fraco será o rim e o fígado, você deve comer melhor e beber líquidos saudáveis. Suas palavras mágicas são confiança e qualidade de vida.

Escorpião

Durante esta semana você deve ter cuidado com as traições amorosas. O azar vai desaparecer , então a sorte virá, você só precisa aprender a ouvir bons conselhos.

É hora de fazer mudanças positivas em sua vida; deixe no passado aquele amor ruim e amizade que só queria machucar de alguma forma.

São momentos de crescimento nos negócios e nos estudos para que você possa se desenvolver melhor. Iluminação para resolver todos os seus problemas. Serão dias para pagar as dívidas. Ofertas de emprego ou ascensão.

Sagitário

Você está passando por uma fase de crescimento profissional e pessoal, tudo o que você deseja será dado a você, você só precisa ser mais discreto com seus planos para ser afetado pela inveja.

É hora de amadurecer em sua vida amorosa e buscar a pessoa ideal para compartilhar seus bons momentos. Renascimento.

Não se limite porque você terá ferramentas suficientes para superar a mediocridade. Presentes que você não esperava. Você prepara as malas para uma viagem.

Seu ponto fraco será a insônia e os pesadelos, tente dormir mais e continue se exercitando para ter uma boa saúde.

Capricórnio

Sorte e dinheiro chegam até você. Cuidado com inimigos que o cercam por inveja e ciúme; abra os olhos para traições. Evite gastar muito.

Os milagres existem: prepare-se para ser feliz. Encare a vida com força e sem medo, pois é o momento de tomar decisões para ser melhor.

Você está no momento de conhecer pessoas mais compatíveis para sua vida amorosa , apenas tente definir o que deseja para um relacionamento sentimental. Seu parceiro ideal pode ser alguém de Áries ou Libra.

Aquário

A plenitude da vida e o amor incondicional chegarão até você. Agora pode começar aquele negócio e contar com a boa sorte. Você toma atitudes para se sentir melhor e ter mais autoestima.

Você sempre quer reconhecimento e atenção, por isso deve investir em você e naquilo que o faz ainda mais sábio. Um animal de estimação chega na sua vida. Afaste-se de pessoas complicadas e aprenda a viver em paz.

Peixes

O amor sincero e verdadeiro entrará em sua vida. Uma gravidez pode acontecer para quem está em um relacionamento.

A intuição fica em alta e é possível descobrir quem tem inveja de você. Mudança de casa ou de país. Seu ponto fraco será sua pele e cabelo, lembre-se de evitar o estresse e tente continuar se exercitando. Durma melhor.

Você recebe um convite para uma viagem. Sempre olhe positivamente para o que deseja para o seu futuro e fique mais tranquilo, evite o pessimismo.

