Este é o problema médico que Christian Chávez sofreu depois de atuar em ‘Rebelde’

O ator Christian Chávez, hoje com 39 anos, ficou conhecido mundialmente e principalmente no Brasil por interpretar o personagem Giovanni Méndez, na novela ‘Rebelde’, exibida pelo SBT. Christian, que também ganhou notoriedade pela atuação na produção da Netflix ‘A Casa das Flores’, falou sobre um problema de saúde que o afeta e que foi adquirido ainda jovem. Segundo o ator, ele passou a sofrer com uma forma de alopecia que seria resultado de seus hábitos de beleza.

Hoje o ex-integrante do RBD utiliza os cabelos naturalmente grisalhos, mas disse que era comum descolorir os fios com frequência. “Quando terminei de fazer Rebelde, tive uma condição chamada alopecia areata, que é quando pedaços de cabelo começam a cair, parecem buracos na pele. Não há tratamento para isso e eles não sabem bem o que causa isso”, disse o ator em uma entrevista.

De acordo com o artista, os ‘maus-tratos’ causados pelas descolorações frequentes e algumas feitas de modo caseiro foi um dos fatores que causaram a queda de cabelo. “Fiquei com muito medo. A dermatologista me disse que não tem tratamento, e tem coisas que você pode usar, mas não sabe o que vai acontecer”, completou, conforme texto do Meganotícias.

Alopecia areata

A alopecia areata causa a queda rápida de cabelo. Afeta principalmente a cabeça, mas pode causar quedas em outras partes do corpo que tenham pelos. Na cabeça, a queda pode ser irregular ou total, causando a calvície. Segundo a publicação, a condição é autoimune, onde o organismo reconhece os folículos pilosos saudáveis como uma ameaça e os destrói.

Não há uma explicação concisa sobre a causa desse tipo de alopecia, mas especialistas acreditam que seja a combinação de fatores hereditários e gatilhos ambientais, como estresse ou danos químicos (esse segundo sendo o caso do ator). Para o tratamento, o dermatologista pode indicar tipos de medicações, de acordo com o grau da condição, sendo as mais comuns injeções nas áreas de queda, minoxidil líquido aplicado na área afetada ou ainda antralina.

ATENÇÃO!

Este texto tem como objetivo apenas informar, e não diagnosticar doenças. Caso tenha dúvidas ou apresente sintomas, procure um médico especializado e nunca faça o uso de medicamentos sem prescrição.

