Copa do Mundo 2022: Vidente famosa fala sobre desempenho do Brasil nos próximos jogos

A astróloga cubana Mhoni Vidente reúne cerca 1,6 milhão de seguidores no Instagram e suas previsões fazem sucesso, principalmente após acertar o ano em que a rainha Elizabeth II morreria.

Dessa vez, ela usou seus dons para dar um palpite sobre o desempenho do Brasil nos próximos jogos da Copa do Mundo de 2022.

Ela declarou que a final da disputa que acontece no Catar será entre um time da América Latina e outro da Europa. Segundo as previsões, as estrelas serão: Argentina, Brasil e França.

De acordo com Mohni, o Brasil terá um papel fundamental na Copa e será um destaque, mas não levará para casa, pois a Argentina terá mais vantagem em gols.

Sobre a Argentina , ela previu que o país chegará à final graças ao jogador Messi, segundo o portal Rádio Caracol.

E aí, acha que a previsão da vidente faz sentido?