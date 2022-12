Existem vários motivos pelos quais um usuário pode querer ver uma mensagem do app WhatsApp sem que o remetente tenha a certeza que você a leu.

Talvez você esteja com pressa e não tenha tempo para responder, mas ainda quer ver o que a pessoa lhe enviou.

Ou talvez você planeje ler e não responder ao texto de algum contato, mas não quer dar a satisfação de saber que o leu, como detalhado pelo site Fayerwayer.

Seja qual for o seu raciocínio, se você deseja evitar que a marca de confirmação fique azul na tela do remetente, veja como visualizar uma mensagem do WhatsApp sem enviar uma confirmação de leitura.

WhatsApp: truque para impedir que uma pessoa saiba que você visualizou uma mensagem no app

Para desativar o recurso de confirmação de leitura, abra o app de mensagens WhatsApp e clique no ícone de ‘Configurações’ no canto inferior direito da tela.

Como informado pelo site, logo em seguida, toque em “Conta” e depois em “Privacidade”.

Por último, em ‘Confirmações de leitura’, clique na opção desativar e pronto, o recurso já foi desativo

Ao limitar as confirmações de leitura, você também não poderá ver se outra pessoa leu suas mensagens.

Ainda de acordo com as informações, essa opção não desativará suas confirmações de leitura para conversas em grupo ou para mensagens de voz. Não há como desativar essas configurações.

Texto com informações do site Fayerwayer