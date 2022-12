Estrelas brilhantes e brancas-azuladas do aglomerado aberto BSDL 2757 atravessam os tons vermelho-ferrugem das nuvens de gás e poeira nesta imagem do Telescópio Espacial Hubble da Agência Espacial Americana (NASA).

Como detalhado pela NASA, por meio de comunicado, o explorador espacial capturou a cena como parte de um importante estudo no espaço.

O objetivo da pesquisa é observar como a poeira na Grande Nuvem de Magalhães obscurece a luz ultravioleta em quatro diferentes regiões de formação estelar desta galáxia irregular próxima.

Os pesquisadores estudaram estrelas em estágio inicial em crescimento que ainda estão acumulando massa das nuvens que as envolvem.

Registro captado pelo Telescópio Hubble da NASA impressiona ao mostrar fenômeno pouco visto no espaço

Como detalhado pela NASA, à medida que o gás e a poeira espiralam em direção a uma jovem estrela em formação, ela libera luz ultravioleta.

Ao analisar como essa luz interage com a poeira, os astrônomos podem entender melhor as propriedades da poeira em diferentes ambientes.

As cores azul, verde e laranja nesta imagem representam suas respectivas cores no espectro de luz visível.

Ainda de acordo com as informações, a cor vermelha representa a luz na parte do infravermelho próximo do espectro. Confira postagem da NASA:

