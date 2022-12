5 dúvidas frequentes sobre o protetor solar

Este mês marca a chegada da estação mais quente do ano e, com ela, a necessidade de prevenir o câncer de pele com a ajuda da tradicional campanha Dezembro Laranja. O apelo não é para menos: o Brasil deve registrar 704 mil novos casos da doença por ano entre 2023 e 2025, com destaque para as regiões Sul e Sudeste, que concentram cerca de 70% da incidência. A estimativa foi divulgada pelo Inca (Instituto Nacional de Câncer).

O protetor solar é um dos maiores aliados nessa luta e, por isso, seu uso não deve ser negligenciado. Dúvidas em torno o produto, porém, ainda são bem comuns.

O Metro World News conversou Patrícia Elias, esteticista dermaticista, para esclarecer cinco pontos importantes acerca do protetor solar. Confira:

1. O que deve ser levado em conta na hora de escolher um protetor solar?

O protetor solar ideal deve ter amplo espectro, ou seja, ter boa absorção dos raios UVA e UVB, não irritar a pele, ter certa resistência à água e não manchar a roupa.

2. Qual o melhor produto, em termos de características, para cada tipo de pele: oleosa, seca, mista ou sensível?

Para pele oleosa são indicados protetores em gel ou com maior concentração de água, porque proporcionam um toque mais seco.

Para pele seca, ou seja, alípica, o ideal são os protetores cremosos, com base com mais óleo do que água, porque além de proteger também hidrata.

Já para a mista, o recomendado é que a base tenha concentração alta tanto de água quanto de óleo, mas com um toque aveludado, mais seco, porque a pele mista apresenta oleosidade maior na zona da testa, queixo e nariz.

Para peles sensíveis, os produtos para peles delicadas são boas opções, porque irão acalmar a pele, além de proteger.

3. O que significam as siglas FPS, PPD e IR nas embalagens?

O FPS é o Fator de Proteção Solar, que é o índice que determina o tempo que uma pessoa pode permanecer ao sol sem sem deixar a pele vermelha.

Já o PPD é a sigla em inglês para Persistent Pigment Darkening – Escurecimento Persistente do Pigmento, em tradução livre. Serve para medir a proteção aos raios ultravioleta do tipo A, responsáveis pelo bronzeamento da pele após a exposição solar.

E por fim, o IR aponta qual é o nível de resistência contra o Infrared, ou infravermelho.

4. O protetor solar deve ser usado diariamente por todos, até por crianças? Como deve ser a sua aplicação?

Sim, a partir dos 6 meses de idade. Assim como os adultos, as crianças precisam utilizar protetor solar sempre que forem expostas ao sol. Como a pele delas é muito fina e delicada, o fator de proteção precisa ser maior, além de ser formulado especificamente para a pele delas, com menos composição química e, consequentemente, menos risco de alergias.

O uso deve ser contínuo e diário em todas as áreas expostas ao sol.

5. No caso da exposição direto ao sol, na praia ou na piscina, qual a recomendação de uso?

O protetor solar deve ser aplicado cerca de 30 minutos antes da exposição ao sol e deve ser reaplicado a cada duas horas de forma contínua, após mergulho, exercício ou suor excessivo.