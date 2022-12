Top 4: body splashes do O Boticário para você conhecer agora mesmo Imagem: Pexels

Os body splashes são conhecidos como fragrâncias mais suaves, de composição mais simples e consequentemente mais barato. Mas isso não é sinônimo de qualidade inferior e alguns deles aparentam até mesmo o desempenho de perfumes comuns.

Se você já é apaixonada pelos sprays corporais e quer aumentar a sua coleção ou está afim de dar uma chance para esse tipo de fragrância, veja o top 4 da youtuber Juliara Ferreira a seguir.

Lily Splash

Com um aroma floral branco, o primeiro da lista é um body splash lançado em 2021. É uma fragrância coringa, funcionando tanto de dia, quanto à noite, em dias quentes ou frios. Aroma e custo-benefício é o que chama a atenção desse spray.

As notas de topo são Pêssego, Pera, Damasco, Mandarina e Pimenta Rosa as notas de coração são Lírio, Jasmim, Gardênia, Narciso, Íris, Osmanthus, Rosa e Violeta as notas de fundo são Almíscar, Musgo, Patchouli ou Oriza, Âmbar, Baunilha, Sândalo e Vetiver.

Dream Viagem Encantada

Dream Viagem Encantada é um splash floral frutado e gourmet com notas de Pera, Algodão-doce, Pralinê, Leite, Pêssego, Bergamota, Sândalo e Jasmim Sambac. Ideal para a noite ou dias nublados e amenos.

Ameixa Negra

Ameixa Negra faz parte da linha Nativa SPA, sendo considerado um body splash mais sensual.

As notas de topo são Pêssego, Pera, Damasco, Mandarina e Pimenta Rosa. As notas de coração são Lírio, Jasmim, Gardênia, Narciso, Íris, Osmanthus, Rosa e Violeta e as notas de fundo são Almíscar, Musgo, Patchouli ou Oriza, Âmbar, Baunilha, Sândalo e Vetiver.

Um aroma reconfortando, sendo ideal para aquelas pessoas que costumam dormir perfumadas.

Cuide-se Bem Boa Noite

As notas de topo são Bergamota, Mandarina, Pimenta Rosa e Ameixa as notas de coração são Lavanda, Rosa, Lírio-do-Vale, Jasmim e Notas Doces as notas de fundo são Almíscar, Cashmeran, Musgo e Âmbar