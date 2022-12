Registro captado pelo Telescópio Hubble da NASA impressiona ao mostrar aglomerado estelar gigante

Contra um pano de fundo repleto de pequenos pontos de luz, algumas estrelas mais brilhantes iluminam o espaço. Toda essa coleção é NGC 1858, um aglomerado estelar aberto na região noroeste da Grande Nuvem de Magalhães.

Como detalhado pela NASA, NGC 1858 é uma galáxia satélite de nossa Via Láctea que possui uma abundância de regiões formadoras de estrelas. Estima-se que NGC 1858 tenha cerca de 10 milhões de anos.

Aglomerados abertos são um tipo de aglomerado estelar com atração gravitacional frouxa entre as estrelas, o que faz com que o aglomerado tenha uma forma irregular e suas estrelas se espalhem.

NGC 1858 também é uma nebulosa de emissão, que é uma nuvem de gás interestelar que foi ionizada por comprimentos de onda ultravioleta que irradiam de estrelas próximas.

O gás da nebulosa emite sua própria luz em comprimentos de onda visíveis, vistos aqui como uma nuvem tênue que ocupa o meio e o canto inferior direito da imagem.

Como detalhado pela NASA, as estrelas dentro deste jovem aglomerado estão em diferentes fases de sua evolução, tornando-o uma coleção complexa.

Dentro do NGC 1858, os pesquisadores detectaram uma protoestrela, uma estrela emergente muito jovem, indicando que a formação estelar dentro do aglomerado ainda pode estar ativa ou parou muito recentemente.

A presença de uma nebulosa de emissão também sugere que a formação estelar aqui ocorreu recentemente, já que a radiação necessária para ionizar o gás da nebulosa vem de estrelas que vivem pouco tempo.

Como detalhado pela NASA, NGC 1858 está localizado a cerca de 160.000 anos-luz de distância na constelação de Dorado e contém várias estrelas massivas, que podem ser vistas brilhando intensamente no centro da imagem.

O aglomerado está localizado em uma área lotada do céu, e o grande número de estrelas ao redor do aglomerado dificulta o estudo sozinho.

Ainda de acordo com as informações, para pesquisar essas estrelas distantes, os cientistas contaram com a resolução e sensibilidade únicas do Telescópio Espacial Hubble em comprimentos de onda visíveis e infravermelhos.

Crédito (Reprodução NASA)

Texto com informações da NASA