Kim Kardashian voltou a brilhar com looks sensuais após término com Kanye West

Quantas mulheres não mudaram a forma de se vestir só para agradar o parceiro? Supostamente, Kim Kardashian foi uma delas, que por muito tempo se adaptou aos pedidos de Kanye West em relação ao seu estilo. Você sabia que aqueles looks de impacto dela quando se transformaram para tons neutros, foi o próprio rapper que opinou para a mudança nos looks da socialite?

Kim Kardashian e Kanye West finalmente chegaram a um acordo após o divórcio

Desde o momento em que a separação foi oficializada em fevereiro de 2021, com a argumentação da socialite que dizia haver diferenças irreconciliáveis, demorou pouco mais de um ano para o casal finalmente chegar a um acordo sobre o divórcio.

As cláusulas mencionam uma pensão mensal de $ 200.000 que o rapper terá que dar a Kardashian, além de uma divisão de ativos, incluindo uma mansão de $ 60 milhões em Hidden Hills.

Lembrando que o casal se casou em 2014 na Itália. Além disso, o anel de noivado da Lorraine Schwartz causou polêmica por ser avaliado em 5 milhões de dólares, que foi roubado e trocado por um anel bem mais discreto.

As mudanças no estilo de Kim Kardashian após o divórcio

Embora existam vídeos e matérias que mostram que a separação fez Kim Kardashian ficar mal, a socialite deu lições sobre como devemos nos valorizar e não deixar que os outros tentem mudar quem somos.

Sobre as roupas da Kardashian, Kanye West dizia que algumas de suas roupas eram justas e sensuais demais, o que o deixavam inseguro.

De volta para brilhar

Kim Kardashian deixou para trás aqueles looks nude e monocromáticos para voltar aos looks que a fazem brilhar tanto quanto ela.

Cores vibrantes

A socialite voltou às cores e principalmente às peças que mais uma vez fazem dela a figura protagonista! Adeus regras de Kanye, olá regras de Kim.

Macacões justos e ousados

Kim Kardashian mais uma vez mostrou sua figura e se libertou das amarras de um tortuoso relacionamento. Na foto, é possível vê-la com um look total animal print, que mais uma vez vem conquistando o coração do público.

Vários fãs aplaudiram Kim Kardashian por ter retomado seu estilo e por simplesmente ser ela mesma novamente.

Aqui, vale ressaltar que nenhuma pessoa deve mudar suas crenças ou formas de vestir apenas para estar em um relacionamento. É importante o parceiro ou parceira nos aceitar, independentemente das diferenças. Senão, isso é um sinal de sair da relação o mais rápido possível.