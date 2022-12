4 perfumes femininos com cheiro de banho tomado

Não é apenas para sair de casa que os perfumes servem. Tem quem goste de, após um bom banho, borrifar alguma fragrância suave e aromática para se sentir perfumada, seja para ficar em casa e até mesmo dormir.

Pensando nesse tipo de aroma, os amantes de perfumes criaram o termo ‘cheiro de banho tomado’, que é justamente o tipo de perfume com esse aroma de limpeza pós banho.

Caso esse tipo de fragrância te agrade, veja quatro delas a seguir, indicadas pela YouTuber Juliara Ferreira.

Accordes Harmonia - O Boticário

As notas de topo desse perfume são Petitgrain, Quincã, Mandarina e Kiwi. Ele continua com as notas de coração em Violeta, Lírio-do-Vale, Jasmim, Ylang Ylang, Angélica e Frésia e finaliza com notas de fundo de Almíscar, Fava Tonka, Sândalo, Âmbar, Cedro da Virgínia, Vetiver e Musgo de Carvalho.

Kaiak Aventura - Natura

As notas de topo são Bergamota, Mandarina, Notas Verdes, Notas Ozônicas, Pimenta Rosa e Toranja as notas de coração são Peônia, Jasmim, Rosa, Lírio-do-Vale e Lírio as notas de fundo são Almíscar, Sândalo, Cedro e Âmbar.

Lovely - Nuancielo

As notas de topo são Flor de Laranjeira Tunisiana e Pimenta Rosa. As notas de coração são Íris, Heliotrópio, Lilás, Jacinto e Glicínia e as notas de fundo são Notas Atalcadas, Almíscar e Arroz.

Free Hugs - O Boticário

As notas de topo são Lavanda, Limão, Pêssego, Mandarina e Lichia. As notas de coração são Aldeídos, Pele, Violeta, Camélia, Jasmim, Ylang Ylang e Tuberosa e as notas de fundo são Sândalo, Patchouli ou Oriza e Benjoim.

