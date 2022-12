Relacionamento: Como ter certeza sobre terminar a relação? Confira 6 questionamentos importantes

Assim como diversas coisas na vida tem um fim, relacionamentos também contam com este estágio em seu ciclo. Vários podem sem os motivos de um término, seja a frieza, tratativa, falta de carinho, abuso, traição, entre outras razões.

Também podem acontecer casos específicos e não determinantes, com a possibilidade de resolução com o tempo, conversa e pequenas mudanças. Há eventos que não são suficientes para um término.

Contudo, pode simplesmente acontecer de você não querer absolutamente mais nada com o parceiro, pois o amor se foi.

Como se certificar de que chegou o momento de dar um fim?

Embora cada casal possua suas próprias experiências, o que torna difícil oferecer soluções completamente precisas nestes casos, é possível tomar algumas atitudes que facilitarão a decisão determinante para sua situação amorosa.

De acordo com a psicoterapeuta Tonya Lester ao Psychology Today, é necessário se fazer algumas perguntas quando se está insatisfeito com o relacionamento para se certificar de tomar a decisão certa e não por impulso.

A especialista, que lida com diversos pacientes em sua clínica nessas mesmas condições, criou algumas perguntas que poderão te auxiliar no empasse de dar um fim ou não no compromisso com o parceiro. Abaixo você confere todas elas.

6 perguntas a se fazer antes de deixar o parceiro

Os problemas enfrentados por nós estão baseados em o que estamos passando ou em quem nós somos? O que eu diria para um amigo próximo que se encontra nesta mesma situação? Quantas possíveis soluções eu já tentei para resolver essa questão? E se as coisas vão bem, exceto quando nós brigamos? Estou me retendo por que já insisti demais? Eu realmente GOSTO da pessoa ou PRECISO estar neste relacionamento?

Após responder aos questionamentos, sua mente conseguirá te guiar para uma resposta mais precisa em relação ao seu próximo passo. Lembre-se: sua felicidade individual e responsabilidade afetiva com o parceiro devem ser levadas em consideração para que sua ação seja madura e não cause danos a nenhuma das partes.