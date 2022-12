Os signos do zodíaco que sempre são desejados

She's Gotta Have It (David Lee/Netflix)

Quando o assunto é romance, alguns signos do zodíaco costumam ser desejados com facilidade e chamam a atenção das pessoas que estão à procura de uma conexão.

Confira quais são e como isso acontece:

Áries

O ariano é firme e enérgico, mas também transborda paixão pela vida, por si mesmo e por quem desperta seu interesse. Ele cuida da aparência física e tem confiança para ser espontâneo, dando passos que as outras pessoas não costumam dar e se destacando por isso.

Leão

O leonino se torna desejável com facilidade, pois tem muito encanto em sua personalidade, que apesar de forte e poderosa, também é apaixonada. Como é capaz de liderar com segurança e alçar sua voz, ele não passa despercebido e costuma ser quem causa paixões até quando não tem essa intenção.

Escorpião

Além do mistério e intensidade que transparece, o escorpiano tem uma personalidade que pode se destacar pelos detalhes sedutores. Ele costuma ser honesto, mas também deixa uma graça fluir em suas emoções, quase sempre corajosas e profundas.

Sagitário

O sagitariano é cativante e sua forma simpática de ser o aproxima muito das pessoas, o que o faz ser desejável naturalmente. Muitos podem explorar o mundo com desenvoltura e acabam sendo abertos, o que os deixa ainda mais em evidência seja por gestos, palavras e momentos compartilhados com o fundamento de viver de verdade.

Peixes

A natureza do pisciano é sedutora por meio do carinho e conexão emocional. Ele se conecta com sua energia e tem uma luz que carrega encanto e criatividade. Sua mente intuitiva também sabe como atrair com palavras e gestos que são certeiros, se tornando irresistíveis no alvo certo.

