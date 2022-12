Parecendo um enxame brilhante de abelhas zumbindo, as estrelas do aglomerado globular NGC 6440 brilham intensamente nesta imagem do Telescópio Espacial Hubble da Agência Espacial Americana (NASA).

Como detalhado pela NASA, por meio de comunicado, o aglomerado está localizado a cerca de 28 mil anos-luz de distância na constelação de Sagitário, o Arqueiro.

Aglomerados globulares como o NGC 6440 são coleções de estrelas aproximadamente esféricas e compactas que vivem nos arredores das galáxias.

Eles mantêm centenas de milhares a milhões de estrelas com cerca de um ano-luz de distância, mas podem estar tão próximas quanto o tamanho do nosso sistema solar.

Novo registro captado pelo Hubble da NASA impressiona ao mostrar região intensamente luminosa no espaço

Os dados usados para criar esta imagem vieram de cinco diferentes programas de observação do Hubble, quatro dos quais focados nas propriedades dos pulsares.

Como detalhado pela NASA, os pulsares são estrelas de nêutrons rotativas altamente magnetizadas que emitem um feixe de radiação eletromagnética de seus pólos magnéticos.

Para nós, esse feixe aparece como uma pequena explosão ou pulso à medida que a estrela gira. Os pulsares giram extremamente rápido.

Ainda de acordo com as informações, os astrônomos registraram o pulsar mais rápido em 716 rotações por segundo, mas um pulsar poderia teoricamente girar tão rápido quanto 1.500 rotações por segundo antes de perder lentamente energia ou se separar. Confira registro:

Texto com informações da NASA