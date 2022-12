Maquiagem: 5 truques para aplicar corretamente o rímel

A gente sabe que a máscara para cílios, o nosso famoso rímel, consegue mudar completamente nosso visual, nos deixando com um olhar marcante. Mas, nem sempre acertamos na hora de passar. Dependendo do rímel, ou da forma de passar, pode deixar os cílios grudados ou até menores. Então, que tal descobrir a maneira certa de usar essa maquiagem?

Como aplicar bem o seu rímel

Nem todas as pessoas tem cílios grandes para chamar de seus, por isso é fundamental escolher bem o rímel que aplicamos, para que proporcione o melhor formato possível.

Assim como selecionamos a melhor base de maquiagem em função do tom e tipo de pele, da mesma forma devemos nos atentar aos cílios: se são curtos, longos, o peso que suportam, a forma como se curvam, etc. Com esses truques você poderá saber que tipo de fórmula e pincel usar.

Escolha como você quer que eles fiquem

A primeira coisa que devemos determinar é o estilo que queremos usar para escolher o pincel. Um truquezinho que pouca gente sabe é que o líquido do rímel se encontra nas paredes da embalagem, então o movimento ideal para obter o produto é girar o pincel. Portanto, pare de fazer o gesto compulsivo de inserir e retirar o pincel, pois isso vai encher a fórmula de ar e pode fazer com que ela seque antes do tempo.

Aplique

Primeiro, aplicamos o rímel na área superior dos cílios, passando o mais próximo possível da raiz. Agora, o pincel deve ser diagonal e o movimento deve ser em zigue-zague para conseguir pentear cada um dos cílios e ampliar o olhar. Não se esqueça das abas internas! São básicos para um look cheio de densidade e volume.

Cílios inferiores

Sim, eles são básicos para qualquer look, já que transformam completamente o visual. Se você decidir alongá-los, terá olhos mais redondos. Se você deseja aplicar um leve toque de cor, use o pincel na vertical e, com a ponta, toque levemente cada fio.

Data de validade

Algo muito importante para o seu visual é que seu rímel esteja no seu melhor, ou seja, não ultrapasse o prazo de validade. Quando isso acontecer, você deve substituí-lo: não tentar revivê-lo com óleo ou água micelar.

Dê espaço a cada olho

Nenhum olho é igual ao outro, às vezes nossos cílios são organizados de maneiras diferentes, por isso é importante focar em cada olho individualmente para obter os melhores resultados.