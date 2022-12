Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo de 2 a 4 de dezembro de 2022

Mais um fim de semana chegou e o horóscopo reserva surpresas importantes para todos os signos do zodíaco.

Confira as previsões para cada signo do zodíaco de 2 a 4 de dezembro de 2022:

Áries

Hora de aproveitar esse fim de semana para refletir que suas experiências e o que aprendeu com elas para lidar com as questões da vida. Com mais serenidade você entenderá que todos os problemas têm solução.

No trabalho, tome cuidado com as fofocas e procure não cair em provocações; mantenha longe de conflitos.

No amor você é muito intenso e sempre quer controlar tudo, mas o melhor é manter a confiança e a comunicação em dia, então tente conversar antes de ficar com raiva.

Você pensa em mudar de atitude para ter mais conquistas econômicas e pagar suas dívidas.

Touro

Você deve ser fiel a si mesmo e acreditar em suas convicções para realizar tudo o que deseja. Evite complicar os pensamentos e ficar com a energia negativa.

É preciso meditar e dar um passeio para que as energias positivas se fortaleçam. Você está em uma fase em que o que você deseja chegará até você, apenas tente não mudar seu objetivo e lute sempre pelo que você precisa.

Nesta sexta-feira você fará pagamentos e sairá de algumas dificuldades financeiras. Não procure mais aquele amor do passado e deixe para trás; este final de semana será de novos amores, ainda mais compatíveis.

Gêmeos

Você analisará neste fim de semana uma mudança de atitude e passará evitar os mesmos erros no futuro. Seu signo constantemente cai em círculos viciosos por ser muito confiante; prefira estabelecer um limite e sair na frente.

Visitas e momentos em família. Você como guia. Algo novo chegará a sua vida. Surpresas financeiras ou novos lucros. Chance mudar de residência ou morar com alguém. Chegou a hora de você se relacionar.

Câncer

Você refletirá neste fim de semana sobre os avanços em sua vida. Decisões e novos movimentos para definir o que deseja para seu futuro.

Saia da impulsividade e deixe a cabeça fria, especialmente com os sentimentos. É hora de você procurar um amor em sua vida e deixar algumas barreiras no passado.

Nesta sexta-feira você vai a reuniões para analisar novas estratégias e lucros. Se tiver festa, tente controlar seu consumo de álcool para evitar ressacas morais.

Convites de alguém que trará muita felicidade e pode ser do signo de Peixes ou Libra.

Leão

Sua personalidade atrai e ficará intensa; destaque-se como um líder e inspire as outras pessoas. Energias positivas podem contagiar nos próximos dias.

Resolução de problemas. Capacidade de ter sucesso em tudo o que resolve fazer. Pessoas que o ajudam a alcançar o melhor.

Um amor chega e decide ficar junto. Você resolve seus problemas de trabalho e estudos. Aprovação em uma vaga ou prova. Tenha cuidado com as pessoas ao seu redor, aprenda a identificar amizades verdadeiras.

Virgem

Você tem uma personalidade muito forte e controladora que precisa ser medida. No trabalho, seja direto e esforçado, mas também saiba negociar.

Não guarde mais essa raiva e saiba reconhecer os seus erros; hora de pedir desculpas. Uma decisão importante na vida amorosa e possíveis términos.

Sua capacidade de comandar e dirigir permite que você seja um chefe ou gerente; apenas evite cair na arrogância, pois isso faz com que você tropece em sua vida profissional.

Libra

Hora da justiça agir em sua vida e tornar tudo ainda mais verdadeiro. Comunicações e bem-estar. Destaque em tudo relacionado aos seus direitos ou saúde.

A inteligência abre caminhos. Você também tem as habilidades para ser um grande negociador e guardar dinheiro; objetivos materiais serão alcançados na vida.

No amor, você é o tipo de pessoa que gosta de conquistar e cortejar, por isso quase sempre tem um parceiro ao seu lado.

Dinheiro extra. Você recebe um convite para uma viagem no final do mês em que vai se divertir muito.

Escorpião

Você é muito emotivo e profundamente direto em seus pensamentos; apenas tente se acalmar e tomar decisões por meio de sua intuição.

No trabalho você se destaca e na família também. Tenha maturidade e evite compartilhar seus planos com pessoas que o invejam. Cuidado com o que você come, procure ser mais saudável para não ficar doente.

No amor, seu parceiro permanecerá perto de você e nutrirá o relacionamento com carinho. Você comemora este fim de semana e recebe um presente inesperado.

Sagitário

A personalidade ficará ainda mais extrovertida. Seja leal e sempre prestativo com quem merece. Bons resultados nas relações.

Energia poderosa para lucrar e planejar seu próprio negócio. Continue buscando a liberdade em suas ações, evite apenas que a raiva se confunda com coragem; isso o torna uma presa fácil para ter problemas com as pessoas que você mais ama.

Evento importante. Uma viagem surgirá no final do mês. Processe seu passaporte. Evite compartilhar suas questões pessoais para que não falem mal de você.

Capricórnio

Você conquista honras por seus próprios méritos. Viva bem e nutra aquilo que trará felicidade. Apenas evite a arrogância e controle algumas emoções ruins.

Sua boa organização o destacará e trará bons resultados. Neste fim de semana, você deve cuidar evitar problemas legais ou de transito.

Mudanças de roupas e visual. Você processa um crédito para um carro novo. Um amor do passado está esperando que você retorne, mas pense bem na sua resposta e não caia nos mesmos erros.

Aquário

Este final de semana as energias se alinharão para que você esteja no seu melhor. Nesta sexta-feira você irá para reuniões de trabalho ou para fechar contratos, apenas lembre-se de que não deve falar sobre seus assuntos pessoais para não ser vítima de inveja.

Um amor do passado quer conversar; apenas lembre-se de valorizar o seu atual parceiro e seguir em frente. Os solteiros encontram um um novo e muito apaixonado amor que será muito compatível.

Hora de se reinventar em tudo, seja iniciando uma vida mais saudável ou mudando sua atitude para ser mais positiva.

Peixes

Você estará com muitas energias intensas durante esta sexta-feira, por isso evite conflitos, principalmente no trabalho; é melhor prevenir do que remediar.

Durante o fim de semana você terá muitos eventos, então procure organizar seu tempo para que atender a todos e também descansar. Carisma em alta e conquista.

Uma viagem o ajudará a renovar as energias e se divertir. Cuide de problemas de infecção na garganta. No amor, você terá dias de muita paixão com seu parceiro.

