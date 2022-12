Esses são os nomes de cães e gatos mais populares nos Estados Unidos

Cansado de pensar em nomes comuns para batizar o seu animalzinho de estimação? Que tal escolher um nome gringo? Mesmo sendo algo bem particular, os cães e gatos costumam possuir nomes bem comuns. Uma pesquisa realizada pelo Guiavet revelou quais são os nomes e as raças mais escolhidas pelos pais de pets brasileiros.

Entre os cães, as raças mais famosas são os vira-latas, sendo a preferência de 39% dos pais e mães de pets de mais de três mil animais consultados. A lista segue com os Shih-tzu (9,5%); Pinscher (6,34%); 4º - Pit Bull; Poodle; Yorkshire; Lhasa Apso; Labrador; Buldogue; Border Collie e Chow Chow. Os nomes mais utilizados são Mel, Luna e Nina para as fêmeas e Thor, Zeus e Bob para os machos. Entre os gatos, os nomes favoritos de fêmeas também são Mel e Nina e os machos Tom, Mingau e Simba.

Nos Estados Unidos, a empresa Rover realizou um relatório com os nomes de animais de estimação mais escolhidos no país. Max e Luna foram os nomes mais populares entre os cães. Já os nomes dos gatos são Luna e Oliver. Veja a lista completa:

Top 10 nomes de cachorros mais escolhidos em 2022 nos Estados Unidos:

Macho

1. Max;

2. Charlie;

3. Cooper;

4. Milo;

5. Buddy;

6. Rocky;

7. Bear;

8. Teddy;

9. Duke;

10. Leo.

Fêmea

1. Luna;

2. Bella;

3. Daisy;

4. Lucy;

5. Lily;

6. Zoe;

7. Lola;

8. Sadie;

9. Bailey;

10. Stella.

Top 10 nomes de gatos mais escolhidos em 2022 nos Estados Unidos:

Macho

1. Oliver;

2. Milo;

3. Leo;

4. Charlie;

5. Max;

6. Loki;

7. Simba;

8. Jack;

9. Ollie;

10. Jasper.

Fêmea

1. Luna;

2. Lily;

3. Bella;

4. Lucy;

5. Nala;

6. Callie;

7. Kitty;

8. Cleo;

9. Willow;

10. Chloe.