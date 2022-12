Significado dos sonhos: saiba o que representa ver alguém chorando nos sonhos

Chorar é um processo natural do dia-a-dia e as lágrimas podem ser tanto de alegria, quando de dor ou tristeza. Se é você que está chorando no sonho ou outra pessoa, existem interpretações diferentes. Veja a seguir.

Independentemente de quem é o choro, sonhar com isso significa que você deve dar atenção ao seus sentimentos. É preciso respeitá-los e não fingir que eles não estão ali. Pode ser também que alguém próximo precisa da sua ajuda e ou ainda a lágrima representa a necessidade de extrair o que está te fazendo mal.

Sonhar com mais de uma pessoa coroando

Se você avistar mais de uma pessoa chorando, isso representa a sua ansiedade por algum tipo de situação social que está te afetando. Pode ser desde uma notícia triste que você viu na televisão ou algo que está acontecendo na sua empresa que está te afetando.

Esse sonho também mostra o seu lado solidário e a compaixão que você tem com o bem-estar das pessoas.

Sonhar com alguém que já morreu e está chorando

Pode ser também que no seu sonho apareça alguém que já partiu, mas que vem até você chorando. Pode ser que você está pensando muito nessa pessoa com um sentimento intenso de saudade. É preciso deixar esses sentimentos para traz e seguir a sua vida.

Sonhar que você próprio está chorando

Como explicado no início, se quem aparece chorando no sonho é você, pode ser que haja uma necessidade de expressar os sentimentos próprios. Prendê-los te traz mais angústia e preocupação, por isso que essas emoções são “liberadas” no sonho, para que sinta como é a sensação de ficar mais leve. Mas é preciso fazer isso também na vida real.

