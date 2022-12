Relacionamento: 5 coisas a serem feitas caso seu parceiro tenha se afastado de você

Altos e baixos em relacionamentos são características completamente normais e nada fora do comum. Contudo, há sinais que requerem atitudes quando as coisas já estão se encaminhando para um lado sem segurança.

Quando seu parceiro se afasta aos poucos, pode significar muitas ou poucas coisas. Isso vai depender do que exatamente está acontecendo e como ele costuma reagir. Para te ajudar a identificar, trouxemos algumas dicas, baseado em um artigo no portal Nueva Mujer.

Embora a mudança de comportamento de seu parceiro possa ter sido impulsionada por algum cenário difícil, tudo deve ser conduzido com cautela. Não se desespere se você notou esse tipo de atitude em seu companheiro, o objetivo é lidar com isto da melhor forma possível. Confira:

1 - Evite criar cenários

Não faça suposições sobre o que está acontecendo, tal atitude pode afetá-lo ainda mais. Investigue sempre antes de tomar qualquer atitude.

O importante é estabelecer uma conexão para entender o que está acontecendo, de fato. A conversa é a chave para lidar com qualquer problema conjunto.

2 – Jamais o pressione

Pressionar seu parceiro pode piorar ainda mais a situação e acabar com seu progresso de descoberta.

Embora seja seu direito entender o que está acontecendo, é importante que você dê certo espaço a ele e evite aplicar pressões.

3 – Converse de forma saudável e clara

Ao iniciar a conversa, você precisa ter muita cautela e é muito importante dizer que é uma situação desconfortável para você. Seja transparente e mostre que você está interessado em resolver a situação.

Entenda que a preocupação não é de “pisar em ovos” para lidar com alguém que você ama. O ponto central está na sensibilidade.

4 – Tente ajudar na solução

Quando estiver ciente dos motivos, se houver espaço, é importante que você esteja aberto para encontrar várias soluções possíveis.

Se o motivo for uma questão pessoal, é necessário ter empatia.

5 – Não se culpe se a distância representar falta de interesse

Se o seu parceiro decidir que essa distância significa o fim do relacionamento, é hora de se afastar e evitar se sentir culpado.

Cuide do seu emocional e foque apenas no seu bem-estar. Por mais que seja dolorido, empurrar o que não está dando certo com a barriga pode ser ainda pior no futuro. O único amor a ser trabalhado aqui em diante é o próprio.