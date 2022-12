Os signos que podem provar do seu próprio veneno ou remédio em dezembro de 2022

Uma frase famosa diz que “a diferença entre o remédio e o veneno está na dose”. Em dezembro de 2022, alguns signos do zodíaco podem lidar com essa premissa de forma intensa e devem tirar conclusões importantes dessa experiência.

Confira quais são os signos e como isso pode acontecer:

Áries

Quando o assunto é comunicação, é preciso ficar de olho em dezembro de 2022. Existem conversas importantes chegando por aí e é possível que você precise voltar atrás ou até mesmo se desculpar se excedeu no passado ou recentemente. A questão aqui é que você aprenderá, para o seu próprio bem, com erros ou deslizes que trouxeram consequências ruins para alguém.

Touro

Suas atitudes na vida financeira podem trazer consequências positivas ou negativas em dezembro de 2022. É melhor não tomar decisões precipitadas e não gastar o que não tem seja para prevenir ou remediar problemas. Lembre-se que será mais fácil lidar com as situações se tiver consciência e planejamento.

Gêmeos

Existe uma tendência a descansar no início de dezembro de 2022 e isso pode contribuir positivamente ou fazê-lo perder um pouco a paciência. Lembre-se de cuidar do esmocional para recuperar as energias e não entrar em qualquer briga; poupe sua energia e entre no período de planejamento dos seus próximos passos.

Câncer

Manter a boca fechada pode ser um livramento para alguns problemas, mas também o deixará de emocional carregado e abalado. É hora de reconhecer que algumas coisas precisam ser ditas e a paz vale mais que o orgulho. Lembre-se de sua saúde mental pode ser beneficiada por um desentendimento que chega ao fim com as palavras certas.

Escorpião

Você pode fazer descobertas complexas e importantes em dezembro, principalmente envolvido a vida financeira. Lembre-se de que o melhor é não fechar os olhos, mesmo que a realidade não seja a esperada. Aguente firme e saiba que com planejamento, análise e ação tudo pode ser resolvido a seu favor.

