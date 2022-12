Os signos que lidam com pessoas se afastando em dezembro de 2022

Dezembro de 2022 começou e as energias podem ser um pouco mais intensas do que parece para alguns signos do zodíaco. Com tanta energia em movimento, é importante ficar atento, pois pessoas podem se afastar.

Confira os signos que lidam com esse tipo de situação:

Leão

Conflitos com pessoas importantes, principalmente amigos, podem acabar causando distanciamentos. É hora de evitar a agressividade e ir com calma. Lembre-se que algumas questões, principalmente as que tentam ser resolvidas já faz um tempo, tem limites. É hora de preservar a própria tranquilidade.

Virgem

Cuidado com a maneira que se mostra ao mundo e com a resistência para ouvir as outras pessoas, pois isso pode afastá-las. Prefira manter a boa relação e o cuidado com as palavras, pincipalmente no trabalho e com figuras que são alguma forma de autoridade em sua vida. Ser calmo, maduro e consciente nunca é excessivo e pode ajudá-lo a tomar ações mais cuidadosas.

Libra

Cuidado com quem pode se sentir ameaçado ou afastado pelas suas palavras; alguns silêncios precisam ser mantidos até que você veja as coisas com mais clareza. Saiba respeitar certas opiniões e não cair em frustrações, pois esse ato de resiliência o ajudará a ter mais sucesso em algo que é importante.

Sagitário

Os conflitos podem aumentar entre você e uma pessoa, principalmente na vida amorosa. É hora de manter o controle do estresse e ficar atento com o que acontece ao redor; o afastamento ou algum problema pode ser evitado ao se dar conta de estruturas e situações que podem piorar as coisas. Para muitos é um momento importante de decisão; não se feche.

