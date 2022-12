Os signos do zodíaco que sempre fantasiam com um amor

A mente sempre está disposta a imaginar certos devaneios e fantasias. Quando o assunto é amor, alguns signos estão ainda mais propensos a passar seu tempo criando sonhos e divagando sobre os romances em suas vidas.

Confira quais signos são e como isso acontece:

Câncer

O canceriano sente que estar amando e se relacionando com alguém entrega entusiasmo e propósitos para a sua vida. Se fica muito tempo sozinho, ele sente que está perdendo tempo e se fechando sobre seus sentimentos. A impaciência pode aparecer, enquanto ele fantasia em entrar em um novo romance e pode trazer ainda mais ansiedade.

Touro

O taurino pode ser uma das primeiras pessoas que pensa em cultivar relações duradouras e sérias. Por isso, começa a fantasiar sobre o amor logo cedo e cria suas estratégias para encontrá-lo na vida real. Este signo pode ficar um pouco desesperado quando as coisas não saem como o planejado e deve ter cuidado para não cair em roubadas por conta da pressão que coloca em si mesmo ou carência.

Gêmeos

O geminiano pode ter certo receio em assumir relacionamentos sérios, mas ele fantasia bastante com o romance em sua vida. Ele quer ter trocas legais e que o entusiasmem com outras pessoas, aproveitando todas as sua habilidade de se comunicar e relacionar. Quando se sente só, pode ficar desanimado e buscar maneiras de se conectar romanticamente sem muito filtro, atraindo até mesmo com quem não tem nada a ver.

Escorpião

O escorpiano costuma ser muito apaixonado e intenso, o que o faz fantasiar sobre o amor com grandes expectativas. Ele gosta de viver a realidade, por isso sempre vai em busca de tornar realidade aquilo que imaginou. Como é magnético, atrai com facilidade, mas também pode experimentar conexões com impaciência e se precipitando em busca de algo mais profundo que nem sempre está onde ele procura.

