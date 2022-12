NASA divulga nova imagem reveladora captada pelo Telescópio James Webb no espaço

A NASA divulgou uma nova imagem reveladora captada pelo Telescópio Espacial James Webb no espaço.

Como detalhado pela NASA, Hubble e James Webb observaram o par galáctico II ZW 96 em diferentes comprimentos de onda de luz.

Na visão de luz visível do Hubble de 2008, os sistemas starburst que se formaram entre os dois núcleos galácticos com suas estrelas mais velhas são vistos claramente.

No entanto, a nova visão de Webb mostra o brilho das regiões de formação estelar que foram ativadas por esta fusão, que são particularmente luminosas na luz infravermelha, que Webb observa.

Como detalhado, no primeiro registro, a imagem do Hubble de II ZW 96 mostra um par de galáxias em fusão em branco, com fracos redemoinhos azuis de formação estelar e poeira marrom avermelhada.

Há uma estrela brilhante com quatro pontas de difração acima das galáxias cercadas por um pálido arco de poeira.

Como detalhado, no segundo registro, a imagem do Telescópio James Webb de II ZW 96 mostra um par de galáxias em fusão em azul, bem como tentáculos espirais claros e brilhantes de regiões de formação de estrelas em rosa-alaranjado.

À direita do núcleo galáctico superior, picos de difração fracos se estendem de um aglomerado de formação estelar particularmente brilhante.

Ainda de acordo com as informações, a mesma estrela acima das galáxias tem um conjunto de oito picos de difração que são muito mais curtos do que na visão do Hubble, e o arco de poeira ao seu redor é mais transparente.

Texto com informações da NASA