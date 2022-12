Moda: confira as cores tendência que não podem faltar no seu guarda-roupas em 2023

Final de ano é época de renovar o guarda-roupa, seja presenteando a si mesma, seja fazendo o pedido certo no amigo secreto, ou escolhendo os presentes da família ou parceiro e parceira.

Sem contar que os looks para Natal e Ano Novo já devem ser montados desde já, claro. Então, aproveitando que um novo ano vem chegando, vamos descobrir quais as cores que não poderão faltar em 2023? A Glamour nos contou tudo esta semana.

Quais serão as cores tendência para 2023?

Prepare-se para ter todas as tonalidades necessárias para encher de cor os seus looks daqui para frente.

Roxo, principalmente o lilás

Um dos tons que pudemos ver neste 2022 e que continuará presente no ano que vem é o lilás. Uma cor que destaca a feminilidade e é perfeita para looks casuais e frescos. Este tom é e continuará sendo ideal para usar em vestidos ou acessórios.

Laranja vai conquistar o mundo da moda

Outra das cores de tendência sobreviventes de 2022 que permanecerão na moda em 2023 é o laranja. Ele nos traz a segurança de tons quentes e sempre dá um up em qualquer look.

Dourado para todas as ocasiões

O dourado é uma cor que ganha muita força nas férias de dezembro, pois é perfeito para se destacar em reuniões e coquetéis, a boa notícia é que não ficará apenas para ocasiões especiais ou festas. O ouro será um tom que você verá em todos os lugares em 2023.

Tons pastel? Temos!

O arco-íris de 2023 será muito contrastante, pois como você verá, encontrará desde tons de cores fortes como laranja ou dourado até cores pastéis. Não tenha medo deles e inclua-os em seus looks para 2023. Se você não se atreve a usar um look total em tons pastéis, pode começar adicionando um blazer ou bolsa com essas cores.

Estas são apenas algumas das principais cores para 2023, qual é a sua favorita?