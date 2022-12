Maquiagem: #imcoldmakeup é a nova trend do TikTok que você precisa aprender

Ignore qualquer previsão do tempo que possa aparecer em seu aplicativo móvel com esta nova tendência TikTok inspirada no frio. Essa maquiagem se concentra em destacar a maneira como coramos quando estamos com frio, quando nossas bochechas ficam rosadas devido à exposição ao ar e às condições de clima frio.

#imcoldmakeup, a tendência do TikTok que você precisa experimentar

Escolha o tom de blush perfeito

A Quien recomenda que escolha um produto em creme para que possa ficar com um aspecto corado natural. O blush em creme derrete em contato com a pele e o melhor é que você pode adicionar mais se precisar. Agora, o mais importante é encontrar um tom parecido com o que seu rosto tem naturalmente nas bochechas.

Base fosca

Uma base com este acabamento vai te dar um efeito muito mais legal para este look, uma vez que a nossa pele tende a matificar com as baixas temperaturas. Porém, não esqueça de colocar um pouco de iluminador por cima do blush para dar dimensão ao rosto e destacar as áreas altas.

Como aplicar o blush?

Para fazer o visual “estou com frio”, você precisa criar um W começando do lado de fora das bochechas, sobre as maçãs e, finalmente, conectando-o ao nariz. Usando um pincel, esfume em movimentos ascendentes longos e em pequenos círculos para garantir que o resultado fique bem natural.

Retoques finais

Se quiser terminar de complementar o visual, recomendamos aplicar um pouco de iluminador no canal lacrimal e, com algumas sombras nude levemente metálicas, fazer um look natural e sutil nas pálpebras para que reflitam a luz naturalmente. Por fim, aplique um pouco de blush no centro dos lábios, finalize com um gloss e pronto!

Esse tom corado do inverno é tudo, não é mesmo? E, mesmo nas altas temperaturas aqui no Brasil, nada como dar um toque charmoso e natural a maquiagem.