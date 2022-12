IA prevê que seres humanos não terão órgãos sexuais em um milhão de anos

Softwares de Inteligência Artificial (IA) são usados para fazer vários tipos de previsões, desde dados meteorológicos até quem será o ganhador da Copa do Mundo do Catar.

A IA se baseia na combinação de grandes volumes de dados e algoritmos que permitem que esses dados sejam lidos, interpretados (machine learning) e projetados no futuro.

Essa capacidade de projeção do futuro foi usada por um software alimentado com descrições textuais para prever como seriam os humanos em um milhão de anos, caso nossa espécie conseguisse sobreviver tanto tempo sobre a Terra.

Segundo a previsão do Dall-E 2, que trabalhou com as perguntas “como será o corpo humano em um milhão de anos” e “seres humanos vivendo em um milhão de anos”, a raça humana enfrentará mudanças assustadoras.

Baseado nas palavras-chaves, o programa criou uma série de imagens que mostram a interpretação do sistema para as mudanças da raça humana em largo espaço de tempo.

Imagem produzida por Inteligência Artificial (Courtesy OpenAI)

Uma delas é que a imagem apresentada dos humanos não tinha mais órgãos sexuais ou genitália aparente. A previsão da IA é de uma aparência muito pálida e o corpo completamente sem pelos (nem mesmo cabelos). O que também chamou a atenção dos pesquisadores é que o rosto dos modelos apresentados apresentava deformações e mutilações. Os olhos das figuras também são avermelhados. Em uma imagem específica, ele mostra um humano saindo de uma caverna com um céu tempestuoso sobre sua cabeça.

O Dall-E 2 é um modelo de aprendizado de máquina que cria imagens a partir de ‘prompts’ de palavras-chaves.

Os pesquisadores, entretanto, disseram que ninguém precisa se preocupar, pois a IA faz criações baseadas nas informações que os humanos fornecer, portanto isso não é de forma alguma uma previsão do futuro real, como afirmam muitos influenciadores nas redes sociais.