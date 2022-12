Horóscopo mensal: Previsões para todos os signos do zodíaco em dezembro de 2022

Dezembro chegou já estamos preparados para encarar todas as novidades do último mês de 2022! Confira as previsões para todos os signos do zodíaco no horóscopo mensal.

Áries

Guarde mais seus planos importantes, mas coloque-os em prática; não deixe de agir, mas também evite atrair a inveja dos outros.

O coração e os sentimentos tendem a ficar mais intensos e é preciso ter cautela. Não se frustre; tente se concentrar em caminhos que o beneficiam.

Os relacionamentos se tornam um terreno fértil e muita coisa nova pode surgir; dê o seu melhor ao lado do seu parceiro. Um novo relacionamento também pode surgir para quem está solteiro.

Touro

Lembre-se que no amor é importante encontrar quem o admira e age com carinho; seu signo se sente muito triste quando os gestos não são recíprocos.

Não tenha medo de se comprometer. Uma noite ou momento especial o deixará repleto de sentimentos; será inesquecível.

Está e uma fase de muito potencial no trabalho. Novos ganhos, oportunidades e responsabilidades tendem a surgir. Sua personalidade irá se destacar e é hora de aproveitar.

Gêmeos

Este é um momento de muita reunião com familiares, amigos e pessoas especiais. O passado também pode retornar em sua vida, inclusive quando o assunto é amor.

Lembre-se que as energias fluem para que novas situações prosperem ou o antigo seja renovado, tornando-se assim algo melhor.

A fertilidade está em alta e uma gravidez pode acontecer ou ser descoberta. Lucros e oportunidades importantes devem entrar em sua vida.

Câncer

Foco em planos e processos internos que envolvem projetos ou o futuro. O amor fica em segundo plano, mas existe a chance de encontrar alguém.

Antes de entrar ume relação reflita se é por carência ou de forma verdadeira. Nem sempre compensa deixar a vida de solteiro.

O trabalho pode ter uma ascensão ou resultado esperado. Novos lucros e chegada de dinheiro. A convivência com pessoas amadas renovará as energias e será especial.

Leão

Sua concentração pode ficar afetada e é melhor ter mais cuidado com as palavras e com as ações para não deixar nada prejudicar sua vida.

Lembre-se de manter a mente ativa e ter certas cautelas. A sorte está do seu lado e é preciso aproveitar.

Um relacionamento sério e estável chegará ou se tornará mais harmonioso em sua vida. Lembre-se de cuidar da saúde; cuide mais da sua alimentação e evite ficar doente.

Veja mais: Os signos do zodíaco que sempre fantasiam com um amor

Virgem

Você não para de pensar se tomou uma decisão boa ou ruim em relação a alguém que saiu da sua vida. Se você fez isso, é por um motivo, então aproveite a mente analítica e foque em quem realmente o ama e importa.

Esta é uma fase de presentes e mudanças. Resultados positivos chegam e sonhos de muito tempo tendem a ser realizados.

Cuide mais da sua saúde e fortaleça o bem-estar em seu cotidiano para terminar 2022 com muita energia.

Libra

Todos os propósitos que você tem para 2023 serão formulados e podem finalmente sair do papel. Mantenha seu foco.

A vida começa a ter mais movimento no final do ano e é bom refletir sobre os desejos verdadeiros. Os sentimentos estão a flor da pele e o melhor é se expressar com consciência.

Prepare-se para mais celebração e momentos compartilhados, apenas não entregue logo de cara seus planos, evitando assim atrair a inveja que pode atrapalhar.

Escorpião

Aproveite o mês e saiba que ele será intenso, apenas evite a teimosia que pode tirá-lo de um foco positivo em sua vida.

É momento de dar atenção ao que vale a pena e não perder seu tempo. Alguns assuntos devem ser tratados depois, quando a mente estiver mais clara.

O amor pode ficar confuso e é preciso ter cuidado para não se precipitar gerando discussões e conflitos que não levam a lugar nenhum.

Sagitário

Momento de emoções e aventura. Uma viagem que está planejando irá acontecer e ser muito produtiva.

Não tenha medo de fazer coisas sozinho e sem companhia, pois a aprendizagem será grande mesmo assim.

Um novo amor pode acontecer e ter muito em comum. Sentimento que já conhece alguém há muito tempo. Um novo emprego muito interessante ou oportunidade especial.

Capricórnio

Os projetos de trabalho que você tem pendentes devem ser realizados uma vez e tudo sairá muito bem. É hora de você abrir suas asas e sair da sua zona de conforto, porque só assim você poderá prosperar em todos os seus projetos futuros.

O amor está em alta e a união será fortalecida. A fertilidade pode aumentar e a família aumenta ou uma gravidez é descoberta em breve.

Notícias positivas e presentes que podem deixar tudo ainda melhor.

Aquário

Alguém que exige muito a sua atenção e energia pode se afastar. Aproveite mais seu tempo e dedicação com você mesmo.

Seja uma alma livre que luta por seus objetivos. No trabalho, visualiza-se a chegada de uma grande quantia em dinheiro ou oportunidade; com o passar dos meses e você mostrará ainda mais seu esforço e receberá a recompensa.

A saúde estará melhor do que nunca, mas é preciso não exagerar no consumo de álcool para evitar ressacas morais ou atitudes que complicam a sua vida.

Peixes

A mente está movimentada e com faz mil revoluções. No entanto, é preciso ter cautela e pensar duas vezes ao expressar sentimentos.

Se você tem algo a dizer, é hora de planejar e ter foco para fazer o melhor. Este mês você estará mais unido com seus entes queridos, seus parentes e aquelas pessoas que agregam valor à sua vida.

O amor pode fluir em sua vida com calma ou intensidade, mas nada ficará “morno”. Reflita sobre o que vale a pena em sua relação ou vida amorosa.

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!