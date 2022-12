Esses foram os líderes mundiais que ficaram por menos tempo no poder

Desde que a reeleição foi estabelecida no Brasil em 1997, foi a primeira vez que um candidatado à Presidência não conseguiu ser reeleito. Jair Bolsonaro vai ficar apenas os quatro anos de mandato à frente do comando da nação, apesar que, desde o segundo turno, realizado no final de outubro onde Lula foi eleito Presidente pela terceira vez, Bolsonaro aparece pouco, com dúvidas inclusive se ele vai passar a faixa de presidente para o novo chefe do Brasil em 1º de janeiro.

Quatro anos é até bastante tempo comparado a outros líderes mundiais que ficaram no poder meses, semanas, dias de até horas. Veja os que ficaram menos tempo.

Siaka Stevens

Siaka Stevens assumiu o cargo de primeiro-ministro de Serra Leoa em 21 de março de 1967. Contudo, segundo o site Megacurioso, o seu rival conseguiu o derrubar no mesmo dia, poucas horas depois de assumir a posição.

Stevens por sua vez não deixou barato e liderou um golpe, que o colocou na posição de primeiro-ministro novamente no ano seguinte, tido como uma liderança sucesso. Ele também foi o primeiro presidente do país a ser eleito democraticamente, ficando no cargo por 17 anos.

Rei Luís Filipe

Um dos recordes de serviços como rei por menos tempo é do Rei Luís Filipe, de Portugal. Após o assassinato do pai em 1º de fevereiro de 1908, o jovem assumiu rapidamente o trono, mas acabou morto no mesmo ataque que matou o seu pai. De acordo com pesquisas históricas, ele ficou apenas 20 minutos como rei, o que faz com que muitas pessoas não levem em consideração o seu reinado.

Rei Luís XIX

Outro rei que ficou pouquíssimo tempo na função foi Luís XIX, da França. Ele assumiu o trono em 1830 após seu pai, Carlos X, abdicar do trono.

Contudo, ele decidiu fazer a mesma coisa que o pai e abriu mão do poder, ficando cerca de 20 minutos como rei. Ele não resistiu à pressão popular de manifestantes que protestavam sobre o cargo.

Assim como o rei anterior, existem debates se realmente o seu reinado existiu.