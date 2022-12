Especialista diz que o seu cachorro sabe se você tem uma amante

Se você está tendo um caso extraconjugal então é melhor ficar longe do seu cachorro. Não que ele vá te te dar um sermão, mas a especialista em comportamento Anna Webb, diz que seu cão sabe exatamente o que você está fazendo.

Uma pesquisa realizada com duas mil pessoas revelou que 60% das pessoas passaram a utilizar passeio com cães para realizar encontro, enquanto 41% passaram a encontrar amantes em suas casas ao invés de um motel ou hotel. E isso faz com que os animais de estimação observem esse novo tipo de comportamento, e é por isso que você deve prestar atenção.

A especialista em comportamento e nutrição canina explica que os cães não entendem o conceito de trapaça, mas que graças ao olfato, ele sabe onde seu dono esteve, incluindo se você conheceu pessoas novas. Anna também comenta que os cães sabem ler até as expressões faciais mais minuciosas dos humanos.

“Seu cachorro certamente sabe onde você esteve. Seu olfato é seu superpoderoso. Quando um novo cheiro for sentido, eles se lembrarão dele, especialmente quando estiver correlacionado com o humor do dono. ‘Esse cheiro significa que meu humano está feliz, triste, estressado ou ansioso?’”, diz.

Em relato ao Metro Reino Unido, Jess*, de Hertfordshire, Inglaeterra, disse que está tendo um caso há três meses, e começou a ficar tão paranóica com o comportamento de seu cachorro quando ela entra pela porta que está desesperada para terminar a relação extraconjugal.

“Eu tenho um cocker spaniel que fica grudado no meu quadril praticamente o dia inteiro quando estou em casa. Mas desde que comecei a sair com meu novo amante, que ele nunca conheceu, seu comportamento mudou e estou petrificada que meu marido perceba. Meu cachorro costumava me cumprimentar na porta, mas agora ele me dá uma olhada e sai correndo. Ele se tornou submisso perto de mim. Ele começou a ansiar por atenção do meu marido em vez de mim. Ele até latiu para mim uma vez que entrei pela porta”, relata.