Chips cerebrais Neuralink devem começar a ser testados em humanos em seis meses, diz Elon Musk

Seis meses é o prazo dado pelo empresário sul-africano Elon Musk para que a Neuralink, sua empresa que desenvolve chips cerebrais, comece a realizar testes clínicos em seres humanos.

Segundo Musk, os primeiros testes dos chips que no futuro podem ser implantados nos cérebros humanos serão direcionados a restaurar a visão de pessoas cegas. A empresa desenvolve interfaces de chips cerebrais, segundo o multimilionário, que podem permitir que deficientes voltem a andar e se comuniquem novamente.

Os testes em animais já vêm sendo realizados há cinco anos e agora a empresa, sediada no Texas, Estados Unidos, aguarda apenas a aprovação dos órgãos regulatórios norte-americanos para iniciar os testes em pessoas comuns.

“Queremos ser extremamente cuidadosos e ter certeza de que funcionará bem antes de colocar um dispositivo em um ser humano, mas acho que submetemos a maior parte de nossa papelada ao FDA e achamos que provavelmente em cerca de seis meses poderemos ter nosso primeiro Neuralink em um ser humano”, disse Musk.

As aplicações para os chips cerebrais, segundo Musk, são infinitas. Com ele o cérebro humano poderá controlar dispositivos eletrônicos, tratar doenças como Parkinson e Alzheimer, recuperar o movimento de pessoas que não andam por lesão na medula espinhal e fazer pessoas que nasceram cegas enxergarem pela primeira vez. O bilionário acredita que no futuro, os cérebros poderão se fundir com inteligência artificial, ampliando a capacidade humana de uma forma nunca antes imaginada.

O chip tem o tamanho de uma moeda e teoricamente seria implantado com a ajuda de um robô que faria uma abertura no crânio para inserção do chip em ponto estratégico do cérebro

Amplamente divulgado em filmes de ficção científica nos últimos anos, a conexão entre cérebros e computadores vem sendo estudada há anos por muitas empresas além da Neurolink, como a Synchron, Paradromics e BlackRock Neurotech.