Skincare: 3 máscaras com amido de milho que rejuvenescem o rosto e deixam a pele de porcelana

Uma pele linda, com um ingrediente que você provavelmente tem em casa! (Foto: Reprodução/Pexels)

Procurando uma pele mais revitalizada e uniforme? Existem 3 máscaras de amido de milho que você precisa experimentar para uma pele linda! Preferido dos orientais quando adicionado a muitas de suas máscaras, esse ingrediente rico em proteínas e minerais, torna-se um elixir antienvelhecimento quando combinado com outros elementos naturais.

Confira as melhores máscaras que pode fazer com amido de milho para testar a sua capacidade nutritiva, clareadora e reafirmante, e conseguir um efeito lifting instantâneo de forma natural. Corra para a sua dispensa ou mercado e garanta a pele dos sonhos!

Máscara de amido de milho e limão

Esta máscara é ideal para quem tem pele oleosa, além de clareá-la, você consegue um tom mais uniforme, luminoso e jovem com ela. Como se faz? Misture 4 colheres de sopa de amido de milho, o suco de um limão e uma colher de sopa de aloe vera para formar uma pasta lisa. Em seguida, no rosto e pescoço limpos – e antes de dormir – aplique uma camada e deixe agir por 15 minutos. Retire com água morna e depois passe o seu creme facial.

Máscara de amido de milho e ovo

Preocupada com a firmeza do rosto? Prepare uma máscara de amido de milho para firmar a pele e remodelar o contorno facial. Você vai colocar uma clara de ovo, uma colher de sopa de amido de milho, uma colher de sopa de mel e 3 purês de uva em um recipiente.

Em seguida, você vai colocar a mistura no rosto e pescoço, deixar descansar por meia hora e lavar com água morna (mais quente que fria). Por último, coloque o seu sérum ou óleo antienvelhecimento e massageie para firmar a pele.

Máscara de amido de milho e arroz

Se você quer uma pele de porcelana como a das coreanas (com poros tão refinados que ao serem tocados parecem seda), não pode passar mais um dia sem experimentar a seguinte máscara: misture ½ xícara de água com 3 ½ colheres de sopa de arroz, coe a mistura e deixe descansar durante a noite para criar um tônico. Depois de pronto, aqueça em fogo médio, acrescente 2 colheres de amido de milho e mexa quando levantar fervura. Espere a mistura esfriar e aplique em todo o rosto como esfoliante, deixe agir por 20 minutos e enxágue com água morna.

Aplique uma dessas máscaras de amido de milho uma vez por semana e estará pronta para uma pele linda, com esse ingrediente que com certeza você tem em casa.