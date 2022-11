Relacionamento: Pensa em dar um passo na relação? Aqui estão 8 perguntas a serem feitas antes

Se caiu neste artigo, provavelmente encontrou uma pessoa especial e interessante, mas ainda abarca dúvidas sobre o que o futuro pode reservar. Relacionamentos nem sempre são previsíveis, então não é fácil medir seus desfechos. Contudo, há algumas formas de visualizá-lo.

Saber o que esperar do parceiro para seu futuro é algo indispensável. Afinal, você não se relaciona com alguém imprevisível em todos seus movimentos – pelo menos não deveria.

“Se vocês dois estão interessados em saber o que podem esperar um do outro em um relacionamento íntimo e de longo prazo, vocês devem estar prontamente dispostos a ser igualmente abertos em troca. Estar disposto a ser o mais honesto possível lhe dará a melhor chance de criar um alerta sobre quais são suas chances de sucesso no futuro”, diz a especialista em casamentos Randi Gunther ao Psychology Today.

Construir o futuro ao lado de uma pessoa pode ser tanto algo positivo quanto negativo. Tudo vai depender da dinâmica do casal e a forma como o relacionamento é condicionado. Embora não seja possível medir todas as esferas de um futuro a dois, existem sinais que permitem o vislumbre do quem pode vir a seguir.

Extraído da mesma fonte, trouxemos oito perguntas a serem feitas em casos como este para os potenciais parceiros. É completamente importante entender onde você está entrando.

Veja mais: Relacionamento: 3 coisas a serem feitas quando seu parceiro ULTRAPASSA seus limites

Pensa em dar um passo na relação? Aqui estão 8 perguntas a serem feitas antes

“Como você é quando não consegue o que quer?” “Se você discorda de seu parceiro sobre algo importante, que tática você costuma usar para convencê-lo a ficar do seu lado?” “Se seu parceiro lhe pede algo que você não pode ou não quer dar, você o culpa por querer isso de você? “Você está aberto a novas maneiras de ver as coisas, mesmo que elas entrem em conflito com suas próprias opiniões?” “Quando você se sente desconectado do seu parceiro, o que costuma fazer para voltar a ficar junto?” “Você é honesto com seu parceiro sobre o que precisa em um relacionamento?” “Você guarda ressentimentos?” “Como você costuma expressar seu amor por alguém?”

Depois de refletir sobre as respostas do parceiro, pense bem no que cabe a você e como isso será lidado no futuro. Assim, será menos difícil tomas sua decisão.