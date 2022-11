Relacionamento: 4 motivos que fazem o seu namorado querer voltar pra ex

Terminar uma relação não é algo tão fácil e pode ser que, mesmo após o fim, ainda sobrem resquícios de sentimentos.

Mesmo que ainda haja amor, muitas pessoas embarcam em outras relações, o que pode ser algo prejudicial tanto para o novo amor quanto para quem ainda pensa no ex.

Mas se você está do outro lado e já percebeu que o seu crush ou até mesmo namorado ainda está ligado de alguma forma com a ex, é possível observar alguns sinais ou encontrar motivos que fazem ele querer voltar para a ex! Fique ligada nas dicas a seguir.

Ele ainda fala muito sobre ela

Um sinal claro que mostra que seu namorado quer voltar para a ex é se ele fala muito sobre ela. Claro que é normal comentar sobre o passado e sobre outras vivências de mundo e relacionamento, mas se ele sempre está comentando ou comparando as relações, pode ser que ele não tenha desapegado totalmente.

Vocês brigam muito

Esse não é um sinal que mostra que seu namorado ainda gosta da ex e sim um motivo que faz ele querer voltar para a relação antiga. Se vocês estão sempre brigando ou não entrando em um acordo na hora de tomar decisões, pode ser que seu namorado queira voltar para o que era antes, claro, se a relação era tranquila.

Ele tem um vínculo muito forte com ela

Outro forte motivo que faz o seu namorado querer voltar com a ex é se eles estão ligados por um vínculo muito forte afetivo ou ainda outros motivos “de força maior”, como um filho ou até mesmo uma propriedade.

É normal os casais viverem separados e compartilhar a guarda de uma criança, contudo, se existe um apego forte, talvez ele ainda queira viver em família com ela e o filho.

Uma casa também pode fazer com que ele não abra mão da relação que ele já teve, e pode ser um dos motivos que faça ele refletir em voltar para a ex se for de comum acordo.

Ele ainda a ama

O motivo mais óbvio, mas não menos importante, é o amor. Às vezes as relações não dão certo de primeira, e após seguir a vida, um amor antigo pode aparecer quando menos se espera. Por isso, esse é um dos motivos mais “plausíveis” para achar que seu namorado quer voltar com a ex.