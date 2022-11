Este grupo brilhante de estrelas, brilhando na escuridão como faíscas deixadas por um fogo de artifício, é NGC 2660 na constelação de Vela, melhor visualizado no céu do sul.

Como detalhado pela NASA, NGC 2660 é um aglomerado aberto, um tipo de aglomerado estelar que pode conter de dezenas a algumas centenas de estrelas fracamente unidas pela gravidade.

As estrelas de aglomerados abertos se formam na mesma região de gás e poeira e, portanto, compartilham muitas características, como idade e composição química.

Ao contrário dos aglomerados globulares – seus primos antigos, mais densos e compactados – os aglomerados abertos são mais fáceis de estudar, pois os astrônomos podem distinguir mais facilmente entre estrelas individuais.

Como detalhado pela NASA, suas estrelas podem ser velhas ou jovens e podem se dispersar após alguns milhões de anos nas galáxias espirais ou irregulares onde nascem.

Registro captado pelo Hubble da NASA impacta ao mostrar ‘fenômeno descontrolado’ no espaço

Os picos que cercam muitas das estrelas nesta imagem são “picos de difração”, que ocorrem quando o brilho de pontos brilhantes de luz reflete no suporte do espelho secundário do Hubble.

O objeto vermelho brilhante à esquerda com os picos de difração muito proeminentes é uma estrela em primeiro plano que não faz parte do aglomerado.

Ainda de acordo com as informações, o Hubble da NASA observou este aglomerado aberto como parte de um programa para estudar as idades das estrelas anãs brancas em aglomerados abertos.

Crédito (Reprodução NASA)

Texto com informações da NASA