Os signos que dominam no amor, mas saem perdendo

Algumas pessoas podem ser mais dominantes e acabam levando isso para o amor. Infelizmente, nem sempre isso é positivo quando uma relação está se desenvolvendo e a chance de sair perdendo com esse comportamento é grande.

Confira quais são esses signos e como isso acontece:

Áries

O ariano pode ter uma postura autoritária que o faz ser menos apreciado pelos outros, inclusive quando se trata de relacionamentos e amor. É importante sair da monotonia e mostrar o rumo que deseja tomar, mas também é importante levar em conta os sentimentos e vontades dos outros. Todos possuem expectativas!

Câncer

O canceriano gosta de colocar os sentimentos e as relações em ordem, de forma muito emotiva e honesta. Essa dedicação pode fazer com que ele assuma uma postura mais dominadora e que está sempre aparando as arestas da relação. Quando isso atrapalha a fluidez das coisas, alguns pretendentes podem ficar na defensiva e preferem buscar uma troca mais harmônica.

Leão

Quando o leonino estabelece uma conexão emocional, pode nutrir alguns apegos e comportamentos para dominar seu espaço na relação. Quando isso se desequilibra por conta de inseguranças e ele passa a validar apenas suas ideias, impulsos e palavras, a chance de afastar quem ama é grande.

Virgem

O virginiano pode colocar o pé no acelerador para tomar o controle da relação e se projetar no futuro. Se isso acontece, ele pode parecer um pouco obsessivo e acaba fazendo planos que nem sempre são do interesse do outro nesse momento. O desconforto gerado por isso pode complicar as coisas para quem quer ir com calma.

