O que significa sonhar com muita água?

A água representa abundância e sonhar com esse elemento natural pode indicar vários caminhos, dependendo da forma com que ela aparece no sonho. O sonho com água representa principalmente suas emoções. Logo, sonhar com água suja pode indicar principalmente que as suas emoções estão turvas, sendo impossível entender o que está na parte profunda dos seus sentimentos.

Por outro lado, sonhar com água limpa indica mudanças em sua vida. Pode ser um processo de cura que você está passando. O sonho pode ter um ‘plus’ caso a água limpa seja de correnteza, pois indica que as coisas ruins estão indo embora e você está passando por um momento leve e a calmaria está se aproximando.

O sonho com a água também pode ser turbulento. Uma tsunami, por exemplo, tende a indicar que você está instável emocionalmente e é preciso reorganizar suas emoções e também a sua vida. Já o sonho com a água do mar, porém de forma calma, apenas com a imensidão, indica que você pode mergulhar em novos desafios.

A água da chuva também traz um próprio simbolismo, indicando limpeza, purificação e fertilidade. Já a tempestade pode demonstrar que você está guardando muita energia e emoções dentro de você e isso pode ser perigoso. Afinal, toda tempestade começa de forma calma e natural e pode se tornar violenta.

Se no seu sonho a água está em uma piscina, o que indica diversão, mas algo que está preso, pode ser que os seu sentimentos estejam dessa forma: fluído e limpo, porém presos por alguma barreira.

