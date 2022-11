Nem tudo é gótico! Jenna Ortega, a ‘Wandinha’, também arrasa com looks coloridos

Jenna Ortega, a atriz de 20 anos, que deu ao público uma das personagens favoritas do ano, ‘Wandinha’, tem cativado tanto por sua presença, quanto por aquele desdém característico de seu papel. Ortega se aprofundou tanto no papel, que até aprendeu a tocar violoncelo, não piscou em suas cenas e coreografou a dança viral que está em alta no TikTok.

Muitos falam do incrível estilo gótico que ela tem, pois fora de sua personagem, podemos vê-la usando looks dark, confirmando que ela era a pessoa certa para encarnar ‘Wandinha’. Nossa parceira Nueva Mujer selecionou alguns looks góticos da atriz, mas também outros que fogem da personagem.

Os looks que posicionam Jenna Ortega como uma verdadeira garota gótica

Assistimos Jenna Ortega e os incríveis looks góticos com os quais ela surpreendeu, mesmo fora de sua personagem, tornando-se uma referência desse estilo e uma verdadeira diva dark, durante a promoção de sua nova série da Netflix.

A atriz usou conjuntos Dion Lee com renda preta, Dolce & Gabbana surpreendendo a todos com um look oversized composto por calça e blazer, além de um vestido Valentino, todo em renda e transparências que revelaram sua calcinha.

Jenna Ortega mostra que looks coloridos também são para ela

Embora Ortega se dê muito bem com o estilo gótico, a verdade é que em diferentes ocasiões ela foi capturada em vários eventos e galas usando looks coloridos.

Apostando no vermelho

Aqui é possível ver Jenna Ortega a usar um look total red cetim, onde pode ser vista a usar uma ‘pausa’ para uma gala da Disney, com sapatos de laço a condizer.

O amarelo também apareceu

A rainha dos vestidos curtos, esse look Valentino faria qualquer um se apaixonar e a atriz acertou em cheio com uma bolsa pink e salto preto.

Ela aderiu à tendência ‘Barbiecore’

Jenna Ortega usou um look total Valentino rosa para o MET Gala 2022 composto por vestido, meia-calça rosa e as famosas plataformas da marca que, aliás, são uma constante nos looks da atriz.

Copie este look de Jenna Ortega para o Natal

De calça vermelha de veludo cotelê e moletom branco com linhas e bota preta, Jenna Ortega endossa sua versatilidade para se vestir.