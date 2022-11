Moda: Hailey Bieber recriou o visual de academia da princesa Diana

Esta semana em Los Angeles, Hailey Bieber foi vista em uma aula de Pilates com a amiga Kendall Jenner. Mas o que chamou a atenção, foi a roupa de Bieber, que parecia particularmente familiar. Parece que o visual de academia da fundadora da Rhode Beauty saiu do manual da princesa Diana.

Reprodução Hailey Bieber se inspira em Lady Di em look de academia (Pinterest)

Sabemos que algumas de roupas mais icônicas da Lady Di são os grandes suéteres e moletons, com shorts de academia que ela costumava usar de maneira casual, ou quando ia para a academia (seus go-to moletons incluídos os de Harvard e Northwestern).

Frequentemente com tênis e meias brancas grossas, os looks eram sempre confortáveis, mas ainda estilosos. Bieber acertou em cheio com seu próprio moletom cinza e bermuda de ciclismo neste fim de semana, terminando com um boné da Nike, uma elegante bolsa de ombro de couro e tênis preto.

Não é a primeira vez que Bieber homenageia a princesa Diana. Em 2019, ela usou um conjunto semelhante, incluindo um moletom Vetements e leggings; naquele mesmo ano, ela estrelou um editorial da Vogue Paris, no qual também recriou os looks athleisure da falecida realeza. Claramente, Di está no quadro de humor de Bieber - e combina bem com ela.

Durante uma entrevista para a Harper’s Bazaar em setembro, a jovem de 26 anos revelou: “Fui realmente inspirada pelo fato de ela ser a mulher mais vista do mundo naquela época, de todos os tempos, e ela fazia o que queria com seu estilo”, disse Bieber.

“Ela realmente se expressou por meio de seu estilo, apesar de estar na posição em que estava”, acrescentou Hailey.

Mesmo após 25 anos de sua morte, a princesa Diana segue ditando moda em todos os cantos do mundo. Seja para festas de gala, ou mesmo, um estilo de academia, que era um dos favoritos da princesa.