Maquiagem: se você aplica a sua base assim, não está fazendo certo!

Você aplica sua base sem utilizar esponjinha ou pincel e sem preparar sua pele antes? Lamentamos dizer que você está fazendo errado e que pode ser por isso que sua base, muitas vezes, fica craquelada e não dura na pele.

Mas, hoje é o dia de aprender a ter uma pele unificada e luminosa. O segredo? Aplique muito bem sua base para evitar que rache ou fique com um acabamento fosco.

Se você não sabe como fazer, continue lendo, pois compartilhamos algumas dicas infalíveis para você atingir aquele brilho máximo. Anote!

Como aplicar a base corretamente

Prepare a pele

Lembre-se que antes de começar, a etapa número um sempre será preparar sua pele: lave o rosto, utilize um sérum, contorno de olhos e hidrate. Não se esqueça de aguardar alguns minutos entre cada aplicação para que as fórmulas sejam bem absorvidas pela pele, caso contrário, ao aplicar a base, ela grudará.

Só o necessário

Aplique sempre de menos para mais. Comece com uma pequena quantidade de produto (mais ou menos do tamanho de um amendoim). Com um pincel ou esponja, coloque no centro do rosto e esfume para fora, depois esfume novamente em movimentos circulares e passe a base para fora, prestando muita atenção nas orelhas e no pescoço para conseguir um polimento impecável.

Sele a pele

Quando terminar, aplique pó translúcido para selar, principalmente na zona T, que geralmente fica mais oleosa ao longo do dia. Finalmente, após finalizar o restante da maquiagem, não se esqueça do spray fixador. Assim você estará garantindo que sua maquiagem ficará intacta por horas.

Dê uma hidratada na pele

Ao longo do dia, refresque a sua maquiagem com um pouco de água termal. Além de te ajudar a refrescar, também vai te dar aquele glow que você precisa, pode até apostar nesse produto como básico para selar.