8 curiosidades sobre a onça-pintada que você provavelmente não sabia

A onça-pintada é um grande símbolo nacional. O animal, que teve seu dia comemorado ontem (29), é reconhecido como “símbolo brasileiro da conservação da biodiversidade”. Tanta representatividade fez com que a espécie fosse escolhida para estampar a camisa oficial da Seleção Brasileira nesta Copa do Mundo, representando o “símbolo do espírito e coragem da nação”, de acordo com a marca responsável pela confecção. Mas além de todo esse simbolismo, o felino traz diversas curiosidades. Veja algumas a seguir:

Manchas únicas

O animal se destaca por suas manchas, característica bem marcante que distingue ela de outros felinos. Chamadas de ‘rosetas’, elas funcionam como uma impressão digital, onde cada onça possui uma disposição única, ajudando a identificá-las.

Dieta

A onça-pintada possui uma dieta chamada de feast or famine, que em português significa ‘banquete ou fome’. Por isso, esse tipo de felino consegue ficar até uma semana sem comer nada, devorando muitos quilos de carne quando tem a oportunidade.

Pintada, porém depende

‘Onça-pintada’ é o nome da espécie, contudo ela também pode ser preta. A onça-preta nada mais é do que uma pintada, porém com maior concentração de melanina no corpo. Também chamadas de ‘onças melânicas’, é possível até mesmo identificar as rosetas mesmo em um animal que é completamente preto se olhar de perto.

Ranking dos felinos

O animal é o terceiro maior felino do mundo, ficando atrás do do tigre e do leão. Como esses dois não são nativos das Américas, a onça-pintada é considerada o maior felino do continente. Ela pode medir até 1,70 metros de comprimento e pesar 120 quilos. As que habitam o Pantanal são consideradas as maiores.

As outras 4 curiosidades são: