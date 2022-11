Relacionamento: 3 coisas a serem feitas quando seu parceiro ULTRAPASSA seus limites

Limites em relacionamentos são essenciais, quando se trata de preservar a individualidade. Claramente, ter intimidade com o parceiro em determinados cenários é algo positivo. O problema surge quando você sente que está sofrendo certa invasão.

Existem alguns sinais que apontam o “cruzamento de linha” por parte do parceiro como compartilhar informações sigilosas que você deu a ele, interromper seus compromissos, não respeitar seus espaços, gritar com você, fazer piadas ofensivas, te tocar de forma incômoda, dentre outros. Se tais atitudes não te fazem bem, significa que ele está ultrapassando seus limites.

Mas o que fazer em casos como este?

Ao portal Psychology Today, o doutor e especialista Seth J. Gillihan apresentou um artigo com três formas de lidar com seu parceiro ultrapassando seus limites. Confira abaixo:

1 – Deixe seus limites claros

“Seu parceiro pode não perceber que está ultrapassando os limites do que você considera aceitável. Deixe-os saber com calma e diretamente qual é o seu limite e como o comportamento deles o ultrapassou. Procure ser o mais específico possível – por exemplo, ‘Estou chateado porque você contou à sua mãe o que compartilhei com você’, em vez de ‘Você nunca consegue guardar um segredo!’”, diz o especialista.

2 – Imponha o limite

Quando sentir que seu parceiro está ultrapassando o limite novamente, faça questão de alertá-lo. Assim como você o respeita, demonstre que é um dever dele te respeitar também.

“‘Fiquei envergonhado quando você zombou do meu cabelo na frente dos nossos amigos’. Lembre-se de que você não precisa se desculpar por definir esse limite. É uma parte importante de cuidar de si mesmo e ser um ser humano completo”, aconselha o especialista.

3 – Pratique consequências lógicas

É necessário entender que limites não são sugestões. Você não deve esperar que o parceiro mude quando bem entender, é preciso exigir que suas limitações sejam respeitadas.

“Por exemplo, o parceiro de Mary continua a enviar mensagens de texto para ela no trabalho, apesar de seus pedidos para que ele não o faça. Como consequência, Mary não responde às mensagens, o que apenas recompensaria o comportamento de cruzar os limites. Da mesma forma, Jeff é mais cauteloso sobre o que diz a Barry depois que Barry quebrou a confiança de Jeff com um amigo em comum”, exemplifica Gillihan.