Professora de 28 anos largou o emprego para se tornar dona de casa e diz ‘’não me julgue” Imagem: reprodução The Mirror

Uma trend que circula pelo TikTok que mostra o estilo de vida de mulheres jovens trouxe para as redes sociais um novo ‘fenômeno’. Utilizando a tag SAHGs, segundo o ‘The Mirror’, a rotina dessas pessoas consistem em cuidar de casa, dos companheiros e da aparência. De acordo com a publicação do jornal, as postagens, que possuem milhares de visualizações, estão dividindo a internet, pois para algumas pessoas o tipo de conteúdo mostra um “estilo de vida antifeminista e retrógrado”.

“Superficialmente, parece felicidade. Mas é um potencial terreno fértil para lutas pelo poder. Não há nada de errado em apenas um parceiro trabalhar, mas precisa haver clareza, respeito e independência em todos os momentos para ambos”, “, diz a especialista em relacionamento Anna Williamson. Ela aconselha as mulheres que desejam entrar no estilo SAHG que tenha um papel separado do seu companheiro na relação, para que se sintam igualmente valorizadas, evitando dependência ou abuso financeiro. “Sem acesso a dinheiro, pode ser muito mais difícil para essas mulheres deixar o relacionamento”, diz Anna.

Summer Hawkins, de 28 anos, é uma dessas personalidades. Ela largou o trabalho e se mudou para ficar com Biggs Chris, de 27 anos, o ‘magnata de propriedades. Ela descreve como é o dia-a-dia do casal, que basicamente consiste em mimá-lo, levando o café da manhã na cama para ele, e em seguida fazendo a rotina de limpeza da casa. Em contrapartida, a mulher também recebe mimos.

“Eu não tenho mesada. Ele paga tudo e me dá dinheiro quando preciso, tipo pagar multa de estacionamento. Se vamos sair juntos, ele me transfere dinheiro para comprar uma roupa nova [...] Eu não quero parecer que estou usando ele. Eu dependo dele, mas não me importo com isso”.

A jovem também conta que a vida dela era diferente antes de Biggs Chris. Summer tinha uma carreira como professora em uma escola primária em Londres, até conhecer o homem nas redes sociais e marcar um encontro. Após cinco meses juntos, o casal decidiu morar junto.

“Ele disse: “Eu cuidarei de você”. Acho que toda mulher ficaria encantada com essa oferta. Não há nenhuma expectativa firme de nenhum de nós. Se um dia eu não lavei a roupa, ele não fala, e nunca dá muita importância ao fato de pagar tudo”.

Mãe não concordava com a atitude da filha no início

A mãe era crítica a atitude da jovem, no início dizendo que ela “parecia uma dona de casa dos anos 1950″, mas hoje a família e amigos estão felizes por ela.

“Fui colocada nesta terra para ser mãe. Se tivéssemos uma filha, eu não me importaria que ela fosse uma SAHG, desde que ela tivesse uma qualificação em manicure ou algo assim, caso eles terminassem. Até conversamos sobre ela ser parceira de um jogador de futebol. As mulheres lutaram para votar, trabalhar e ter escolha. Esta é a minha escolha, e eu amo minha vida”.