Os signos que formam casais prontos para o conflito

Nem sempre os relacionamentos são recheados de rotinas amorosas e trocas tranquilas entre os parceiros. Levando isso em conta, alguns signos do zodíaco são mais propensos a entrarem em conflitos quando formam casais com outros, seja por diferenças ou semelhanças.

Confira a seguir os que formam casais prontos para o conflito:

Áries e Virgem

O ariano é puro impulso, intuição e ação enquanto o virginiano prefere racionalizar e olhar todos os lados da moeda. São princípios muito diferentes e que os colocam em lugares muito decididos sobre suas opiniões. A vontade de dominar pode gerar grandes conflitos e a aprendizagem para lidar com as tensões será constante nessa combinação. É importante recordar que apenas a paixão e a maturidade para realizar trocas e ceder dá conta de equilibrar a dinâmica.

Câncer e Aquário

O canceriano está sempre conectado com as emoções e sensibilidade para poder se envolver, comunicar e responder em suas relações. O aquariano prefere focar na espontaneidade dos sentimentos, liberdade e constante criação de possibilidades. A necessidade de segurança de um bate de frente com a essência visionária de busca do outro gerando conflitos. Ambos defendem suas posições e só podem resolver os problemas quando aprendem a acompanhar o outro de peito e mente aberta.

Touro e Escorpião

Existem questões internas em comum que acabam colocando essa dupla em conflito: a teimosia, o apego e a dependência. Ambos podem se perder, mais ou menos, nessas questões e acabam invadindo a liberdade individual de cada um. Mesmo que exista muito amor, eles só podem relevar esse problema abdicando a insistência no poder e se abrindo com sinceridade sobre o que sentem, encontrando respostas para que tudo flua sem tantas amarras e pressões.

