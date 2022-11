O conselho para os signos comprometidos no início de dezembro de 2022

Mais um mês começa e entrega um conselho especial para cada signo que pode ser muito útil para a vida amorosa dos comprometidos.

Confira o conselho de dezembro de 2022:

Áries

Reflita sobre o que ainda está oculto e não foi visto ou falado, pois esses assuntos tendem a retornar.

Touro

A confiança será mais forte e pode tornar o amor ainda mais sólido e duradouro. Travas e maus entendidos ficam no passado.

Gêmeos

Novos interesses e metas em casal. Desejos podem se realizar e você precisa investir na boa comunicação para ter melhores resultados.

Câncer

Prepare-se para a chegada de pessoas e momentos especiais. É hora de embarcar em conversas e sarar feridas.

Confira mais: O conselho para os signos solteiros no início de dezembro de 2022

Leão

Alguns distanciamentos, principalmente problemas podem se afastar. Proteja o que ama com otimismo e liberdade.

Virgem

Não fique dando tanto valor para a opinião dos outros e decida o que realmente deseja. Decidir junto a quem se ama é o que importa.

Libra

O amor também envolve assuntos que não tem nada a ver com sentimentos. Saiba buscar soluções e esclarecer as coisas com responsabilidade.

Escorpião

Não limite seus sentimentos e relações por falta de comunicação. É hora de buscar o contato e apoio que precisa.

Sagitário

Não assuma responsabilidades que não pode cumprir. Lembre-se de se cuidar mais e garantir uma conexão especial no cotidiano.

Capricórnio

Momentos de crises chegam ao fim e você assume a felicidade. Trabalhe em equipe e permita ser mais leve em sua vida.

Aquário

Distanciamentos e separações. Algumas lições podem parecer complexas, mas deixam um ensinamento que o ajudará muito no futuro.

Peixes

A fortaleza da vida é saber superar as adversidades. Canalize suas energias bem e lute por aquilo que importa.

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!