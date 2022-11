NASA divulga imagem do espaço capturada pelo Telescópio Hubble; registro que impressiona

Esta brilhante reunião de estrelas é Pismis 26, um aglomerado globular localizado a cerca de 23 mil anos-luz de distância.

Como detalhado pela NASA, muitos milhares de estrelas brilham intensamente contra o pano de fundo preto da imagem, com algumas estrelas vermelhas e azuis mais brilhantes localizadas ao longo da periferia do aglomerado.

O astrônomo armênio Paris Pismis descobriu o aglomerado pela primeira vez em 1959 no Observatório Tonantzintla no México, concedendo-lhe o nome duplo Tonantzintla 2.

Pismis 26 está localizado na constelação de Escorpião perto do bojo galáctico, que é uma área perto do centro de nossa galáxia que contém um denso agrupamento esferoidal de estrelas que circunda um buraco negro.

Devido à sua localização dentro da protuberância pesada de poeira, ocorre um processo chamado “vermelhidão”, onde a poeira espalha a luz azul de comprimento de onda mais curto, enquanto a luz vermelha de comprimento de onda mais longo passa.

Como detalhado pela NASA, o avermelhamento distorce a cor aparente dos objetos cósmicos. Aglomerados globulares são grupos de estrelas mantidas juntas por atração gravitacional mútua.

NASA divulga imagem do espaço capturada pelo Telescópio Hubble

Eles contêm milhares de estrelas bem compactadas e parecem ter uma forma quase esférica. Os astrônomos usaram o Telescópio Espacial Hubble da NASA para estudar a luz visível e infravermelha de Pismis 26 para determinar o avermelhamento, a idade e a metalicidade do aglomerado.

As estrelas de Pismis 26 têm alta metalicidade, o que significa que contêm uma alta fração de elementos mais pesados que o hidrogênio e o hélio, os elementos mais abundantes no universo.

Especificamente, as estrelas são ricas no elemento nitrogênio, que é típico de estrelas em aglomerados protuberantes e levou os cientistas a acreditar que populações de estrelas com idades diferentes estão presentes no aglomerado.

Pismis 26 provavelmente também perdeu uma porção considerável de sua massa ao longo do tempo devido a uma força gravitacional chamada forte campo de maré da galáxia interna, que a galáxia interna exerce sobre os aglomerados de estrelas no bojo galáctico, fazendo com que suas camadas externas se afastem.

Ainda de acordo com as informações, os pesquisadores estimam que a idade do aglomerado seja de 12 bilhões de anos. Confira:

Crédito (Reprodução NASA)

Texto com informações da NASA