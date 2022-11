Moda: 5 vestidos que serão tendência em 2023

Tem vestido para toda ocasião e estado de espírito! Práticos e leves, eles são a preferência em dias quentes, mas até em dias frios, nos dando muito estilo quando combinandos com jaquetas e botas. É por isso que, aconteça o que acontecer, a cada estação você encontrará vestidos que se adaptam às tendências mais quentes, mas acima de tudo que combinam com sua personalidade e estilo.

Se você está pensando em renovar seu guarda-roupa para o próximo ano, então anote os designs que com certeza serão tendência, segudo a Glamour.

Confira os vestidos que são aposta para 2023

Vestidos midi voltarão no próximo ano

Se você pensou que esse comprimento tinha acabado para sempre, temos novidades para você, eles estão de volta! E o melhor é que os vestidos midi, além de serem estilosos, são fáceis de combinar com botas, sandálias e até tênis. A chave está na ocasião em que vai usar, pois se for algo mais casual, aposte nos tênis, mas se for para o escritório, não hesite em usar com botas ou sandália.

Animal print: a estampa tendência

Uma das estampas preferidas das fashionistas, por com muito pouco você conseguir um look de alto impacto. Em 2023, os vestidos com estampas de animais voltarão a dominar o street style. Mas qual escolher? Há dois grandes vencedores nesta temporada: a clássica estampa de leopardo e as listras de zebra.

Crochê, os favoritos de Dua Lipa

Uma das maiores fãs desse tecido é Dua Lipa, e ela não perde a oportunidade de incluir o crochê em suas roupas, e assim como recentemente ela usou um modelo bem original inspirado no Bob Esponja, com certeza veremos ela (e muitas celebridades de todo o mundo) vestindo incríveis vestidos de crochê em 2023.

Desenhos de lingerie em seus looks

Mais um clássico dos anos 90 que voltou para ficar no guarda-roupa das fashionistas. Os vestidos Lingerie são a combinação perfeita entre conforto e sensualidade. A dica é escolher a roupa íntima certa, procurar peças leves e que não marquem para que nada quebre a harmonia do seu look e você se sinta incrivelmente feminina.

Vestido de cintura baixa

Isso pode ser uma surpresa para muitos, porque você pode pensar que saias e vestidos de cintura baixa são coisa do passado, mas eles estão prestes a voltar em 2023, como demonstraram Carolina Herrera e Sandy Liang. Portanto, não hesite em aderir a esta tendência e fique muito na moda com um ar vintage.