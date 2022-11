Esses são os MAIORES SALÁRIOS dos técnicos que estão na Copa do Mundo

Não são apenas os atletas que são bem pagos em seus respectivos clubes. Ao comandar uma Seleção, os técnicos recebem um salário mensal que, segundo publicado pelo UOL, varia de R$ 726 mil até R$ 36,3 milhões. Mas quem será que é o atleta mais bem pago desta Copa? E o Tite, será que está entre os primeiros?

O salário mais alto de um técnico que está na Copa é de 6,5 milhões de euros (R$ 35,6 milhões na cotação de 29 de novembro às 13h de Brasília). Quem ganha essa quantia é Hansi-Flick, treinador da Alemanha. Já o segundo colocado é Gareth Southgate, técnico da Inglaterra, que recebe 5,8 milhões de euros (R$ 31,8 milhões). Em terceiro está o profissional que comanda atual campeã da competição. Didier Deschamps, da França, recebe aproximadamente 3,8 milhões de euros (R$ 20,85 milhões).

E o Tite? Será que o seu salário está entre os maiores ou os menores? O ‘professor’ pode não estar no pódio do top 3, mas com o seu salário, ele fica em quarto lugar, recebendo 3,6 milhões de euros (R$ 19,76 milhões na cotação atual), segundo o jornal Sport.

Entre os menores salários, se encontra Jalel Kadri, trécnico da Tunísia, que recebe 130 mil euros por ano (R$ 713,4 mil). O segundo mais baixo é de R$ 1,7 milhão, que pertence ao Aliou Cissé, de Senegal. Já o terceiro salário mais ‘humilde’ é do técnico Rigobert Song, de Camarões, com a quantia de R$ 1,8 milhão.

‘Viajante do tempo’ diz que Brasil bate a França na final

Um tiktoker que já acertou o resultado da Eurocopa em 2020 e se apresenta como ‘viajante do tempo’ diz que sabe quem vai ganhar a Copa do Mundo de 2022. Segundo ele, a final será disputada entre o Brasil e a França, as seleções mais cotadas para levantar a taça. O viajante cravou que a Seleção Brasileira vai se tornar Hexacampeã, vencendo a competição por 2 a 1, com gols de Richarlison Pombo e Marquinhos.

