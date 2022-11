3 perfumes femininos da Natura com ‘cheiro de rica’

Sair do comum pode ser algo positivo e pode ser feito de diversas maneiras, algumas inclusive mais simples. Um exemplo disso é utilizando perfumes diferentes do habitual. Se você é do tipo de mulher que prefere perfumes suaves, que tal apostar em um perfume mais elegante e com aroma de rica? Confira as dicas do canal ‘Perfumando com a Suh’ a seguir.

Luna Confiante

Um perfume floral lançado em 2021. É um perfume ideal para quem deseja ‘fugir’ dos aromas adocicados.

As notas de topo são Pimenta Rosa, Pera e Bergamota. As notas de coração são Rosa, Plumeria, Frésia, Jasmim e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Almíscar, Patchouli ou Oriza, Ambreta, Musgo e Vetiver.

Una Instinct

Segundo a especialista ‘Suh’, o perfume saiu de linha e agora está de volta. O perfume traz um aroma floral no início que se transforma em algo mais cítrico. Também apresenta um estilo adocicado e com alto poder de fixação, mas com uma projeção suave.

As notas de topo são Maçã Vermelha, Cassis, Laranja Sanguínea, Bergamota, Mandarina, Pera, Toranja e Priprioca. As notas de coração são Gardênia, Ylang Ylang, Jasmim, Paramela, Rosa e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Baunilha, Cumarina, Âmbar, Sândalo, Patchouli ou Oriza e Almíscar.

Biografia Encontros

Um perfume que chegou como edição limitada em 2022, mas a youtuber garante que ele volta. Um perfume que foge do padrão da marca, com um aroma floral suave.

As notas de topo são Pimenta Rosa e Bergamota. As notas de coração são Rosa, Lírio-do-Vale e Jasmim e as notas de fundo são Âmbar, Priprioca e Patchouli ou Oriza.

