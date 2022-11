Os signos que recebem um chamado para o amor em dezembro de acordo com o tarot Foto ilustrativa - Pexels - Anete Lusina

Abrimos mais uma semana, que será marcada também pela chegada de um novo mês. E, dentre as diversas mensagens do tarot, as cartas trazem um chamado especial para alguns signos que devem ter atenção para o campo amoroso.

Se você quer saber se o seu está nesta lista, veja todos os detalhes que compartilharemos a seguir. As informações são do portal Depor.

Áries

Fique tranquilo, pois a semana começa de maneira positiva e bastante flexível, o que indica também a oportunidade de ousar em coisas que talvez tenha te dado medo ou insegurança até agora. Agora, quando falamos sobre amor, é melhor estar preparado, pois a vida íntima te dará surpresas, o que não necessariamente será algo ruim, ok?

Gêmeos

Seu coração está dividido e ao mesmo tempo confuso. Enquanto, por um lado, você é feliz com sua vida em geral, por outro, há ainda algumas coisas que te afligem e que precisam de atenção. Sobre o campo amoroso em específico, se você se sente preparado, dê um passo à frente para ampliar seu relacionamento com esta pessoa.

Aquário

Enquanto a semana da pessoa de Aquário deve começar mais tranquila e aparentemente sem novidades, quando falamos sobre a vida amorosa, não tenha medo de chamar esta pessoa para um novo encontro, pois ela está esperando justamente este novo convite. O universo conspira a favor do campo amoroso de sua vida.

