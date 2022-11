O que o tarot prevê para o começo da semana dos signos de Leão, Libra, Escorpião e Peixes

Preparado para a semana que começará amanhã? Se disse sim para esta pergunta, além de cuidar de temas como o que vestir, a comida que preparará, o que acha de ver também o que as cartas do tarot têm previsto para alguns signos do zodíaco?

Para esta oportunidade, queremos convidá-lo a conhecer especificamente como será o início da semana dos seguintes signos: Leão, Libra, Escorpião e Peixes.

Leão

A semana de Leão começa em baixa, mas não será algo definitivo, pois terá uma rápida mudança, apenas deixe que as coisas aconteçam como elas devem ser. Aproveite o período da tarde para bater um papo com aquelas pessoas que faz tempo que você não conversa.

Libra

As cartas do tarot indicam um dia para Libra repleto de paz e felicidade, momentos estes que serão passados próximos de pessoas que ama ou simplesmente em um ambiente tranquilo, para que você possa relaxar.

Confira também:

Escorpião

É hora de planejar uma viagem ou algo para sair da rotina, pois se ficar em casa, não conseguirá se manter quieta por um segundo sequer. Aproveite a oportunidade para se conectar com a natureza.

Peixes

É importante ter cuidado quando o tema envolve bens materiais e finanças. É hora de pensar muito bem antes de tomar uma atitude ou pensar em fazer qualquer tipo de investimento.

Com informações do portal Depor.

+ Além das previsões do tarot para estes signos, você pode se interessar por: