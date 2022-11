O WhatsApp introduziu as enquetes para iOS no início de outubro e, recentemente, os usuários do Android também já podem aproveitar essa novidade na nova atualização do app de mensagens.

Com a novidade, é possível decidir o menu da ceia de Natal (por meio de uma enquete), por exemplo, como detalhado pelo site ‘20 Minutos.

Truque para criar uma enquete no app WhatsApp e decidir o menu da ceia de Natal

Confira como ativar a novidade rapidamente:

Entre no aplicativo WhatsApp e vá para o chat em grupo no qual você deseja inserir a pesquisa.

Selecione o ícone do clipe, localizado na barra onde as mensagens são escritas.

Existe a opção de adicionar documentos, usar a câmera, enviar um contato ou a localização, ou enviar um áudio ou uma imagem ou vídeo da galeria. Além disso, existe a nova função que permite criar pesquisas.

Clique em ‘Enquete’ e escreva a pergunta que deseja fazer e as possíveis respostas.

Por fim, resta apenas clicar em continuar.

Com a enquete criada, é possível obter um resultado mais exato, sobre o menu da ceia de Natal, por exemplo. Com isso, cada um vota na melhor opção.

Ainda de acordo com as informações, a novidade está disponível para celulares com sistemas Android e iOS. Lembrando que é importante manter o app de mensagens sempre atualizado.

Com informações do site 20 Minutos